BBK Bilbao Music Legends Fest llega con The Cult, The Waterboys, Nikki Hill y más

BBK Bilbao Music Legends Fest que se celebra anualmente en el Bilbao Arena los días 23 y 24 de junio, se ha convertido en una de las principales atracciones musicales de la ciudad. Su objetivo principal es explorar nuevas formas de transmitir valores culturales y sociales, acercando la música a un público diverso y amplio.

Con un público objetivo que va más allá de lo habitual en otros festivales, el BBK Bilbao Music Legends Fest se caracteriza por ofrecer un espectáculo y ambiente adaptado a todas las edades, con entrada gratuita para menores de 14 años. El festival mantiene su filosofía de evitar aglomeraciones, ofreciendo espacios amplios y cómodos para moverse por el recinto, sin colas, un solo escenario, descansos entre conciertos y un ambiente inigualable.

The Cult, que acaban de editar el disco Under The Midnight Sun (Black Hill Records) es el primer cabeza de cartel confirmado para su sexta edición. A la banda británica se unen en esta salida del festival otras dos bandas legendarias como, la inspiradora banda escocesa de rock-folk The Waterboys y la banda de blues-rock/boogie formada en Los Ángeles Canned Heat. La electrizante nueva reina del soul-rock Nikki Hill, cierra este esperado arranque, al que se irán uniendo artistas, hasta configurar el cartel definitivo.

Más información y entradas, en su web.