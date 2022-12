The Cult – Under The Midnight Sun (Black Hill Records)

Cuando van a cumplirse cuatro décadas de su formación, The Cult regresan a sus orígenes para entregarnos Under The Midnight Sun, una especie de exorcismo para cuyo título se inspiran en un concierto de la banda en el festival Provinssirock de Finlandia en 1986, donde disfrutaron del sol de medianoche durante el verano, cuando no se oculta al norte del Círculo Polar Ártico.

El sucesor de Hidden City (2016) es un trabajo introspectivo y casi místico, que nos hace reencontrarnos con los The Cult entre Dreamtime (1984) y Love (1985), pero con el poso de la madurez que da llevar cuarenta años en la carretera. Ahí siguen el tono solemne y chamánico de Ian Astbury y los espectáculos de la guitarra de Billy Duffy, heredero natural de Jimmy Page y Ritchie Blackmore, dando coherencia a estas ocho canciones que si bien no beben exactamente de esos álbumes, comparte ADN con ellos.

Under The Midnight Sun es un disco hermoso y alentador, pero también curiosamente extraño, que se mueve a medio camino entre el rock y la psicodelia. Hay secciones de cuerdas, melodías atractivas y potentes, y el sonido polvoriento de la guitarra de Duffy sobrevolando. Además, la producción analógica de Tom Dalgety (Pixies, Royal Blood, Ghost) añade un toque cálido al conjunto, retomando el tono de las producciones de otros tiempos.

Son apenas 35 minutos en los que todo fluye y encaja como un guante, con buenas noticias como la base rítmica de «Mirror» que abre paso a la contundente «A Cut Inside», la solemne «Gime Me Mercy», el himno gótico y etéreo «Vendetta X» o los grandes desarrollos de la épica «Knife Through Butterfly Heart». Razones de peso para seguir confiando en ellos como una de las grandes bandas de rock contemporáneo.

Escucha The Cult – Under The Midnight Sun