Beach House tienen nuevo disco, escucha cuatro de sus canciones

La espera se estaba haciendo larga, pero por fin tenemos noticias del regreso de Beach House. Victoria Legrand y Alex Scally lanzan nueva música, la primera desde que en 2018 publicaran su última obra, 7, disco coproducido junto a Sonic Boom (Peter Kember), que continuaba con su firme apuesta por el dream pop.

El dúo de Baltimore anuncia Once Twice Melody, disco que saldrá el 18 de febrero de 2022 a través de Sub Pop. El lanzamiento se dividirá en cuatro capítulos previos a la fecha de lanzamiento del álbum, y el primer capítulo, que consta de las primeras cuatro pistas del álbum, ya está disponible. Además, el dúo ha anunciado una gira en 2022.

Once Twice Melody es el primer álbum producido íntegramente por Beach House. La producción presenta el uso de un conjunto de cuerdas en vivo (otra novedad para ellos) y arreglos de Dave Campbell. Ha sido mezclado por Alan Moulder, con mezclas adicionales cortesía de Caesar Edmunds, Trevor Spencer y Dave Fridmann.

Once Twice Melody de Beach House llegará así

Chapter 1 (10 de noviembre de 2021)

1. Once Twice Melody

2. Superstar

3. Pink Funeral

4. Through Me

Chapter 2 (8 de diciembre de 2021)

5. Runaway

6. ESP

7. New Romance

8. Over and Over

Chapter 3 (19 de enero de 2022)

9. Sunset

10. Only You Know

11. Another Go Around

12. Masquerade

13. Illusion of Forever

Chapter 4 y lanzamiento del disco al completo (18 de febrero 2022)

14. Finale

15. The Bells

16. Hurts to Love

17. Many Nights

18. Modern Love Stories

Escucha las cuatro canciones de lo nuevo de Beach House, ‘Once Twice Melody’