Entrevistamos a The Parrots, que vuelven con ‘Dos’

Quedamos con The Parrots en un bar en el centro de Madrid, esas calles han visto pasear y crecer a Los Niños sin Miedo y convertirse en Dos, Diego García y Álex de Lucas. Su segundo álbum, producido por Tom Furse (The Horrors) y mezclado por Claudius Mittendorfer (Parquet Courts, Weezer, Temples), sigue manteniendo esos guitarrazos tan característicos de The Parrots pero han experimentado y han dado un giro al sonido. Además, han dado un paso más allá haciendo la mitad del disco en castellano.

“Nos encantaría colaborar con Alizzz, Leiva y Rubén Pozo”

¿Cómo ha sido la acogida del álbum “Dos”?

Diego: Muy buena. El pasado viernes 5 tocamos en Barcelona, había salido el disco una semana antes y la gente cantaba las canciones, no sé. Súper bien.

Álex: A todo el mundo le está gustando y a la crítica también.

¿Estáis satisfechos con el resultado final o tenéis algún “pero”?

Álex: La verdad es que lo teníamos en el cajón y tras haberlo podido escuchar muchas veces, estamos más que contentos con el resultado y lo difícil que ha sido hacerlo. Hemos estado en Londres echándole muchas horas y la verdad es que ha sido una buena aventura.

Diego: A mí siempre me ha costado mucho escucharnos, más que nada por vergüenza y esas cosas. Pero como ha pasado el tiempo, he podido cogerle cariño al álbum. Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho y sólo tengo ganas de hacer más.

¿Cómo ha sido ese proceso de grabación entre Londres y Madrid?

Alex: realmente lo íbamos a grabar entero en Londres, pero como vino la pandemia lo tuvimos que terminar en Madrid. Fue complicado.

Diego: Nos tuvimos que adaptar a las circunstancias. Fue un poco desmotivador porque el disco lo podríamos haber tenido grabado seis meses antes. Al final se tuvo que hacer con reuniones por zoom…etc.

Alex: las canciones estuvieron a medias durante mazo de tiempo hasta que el productor las pudo coger.

Diego: Eran detalles y arreglos realmente.

Alex: De hecho, en Madrid regrabamos una canción entera, pero ni la usamos al final.

Diego: había una canción que parecía que nos faltaba algo sí o sí. Lo mejor de los proyectos es cerrarlos y olvidarte de que existen.

Hablemos del directazo que tiene “How not to be seen”

Alex: es muy cansada de tocar y de cantar ya ni te digo. Es un cañón.

Diego: Esta muy bien. Recuerda a lo que nosotros hacíamos siempre que era meter canciones super rápidas. Nos echa al suelo otra vez, es muy cansada. Hacemos un cardio a saco (risas). Es una canción tan punki y a la vez tan redonda.

Alex: Las primeras que hicimos fueron “How not to be seen “y “Lo dejaría todo”.

Justo son la noche y el día.

Alex: Justamente sí, son la noche y el día. La discográfica nos dio el ok y nos dijeron que siguiésemos por ahí. Nunca nos pusieron problemas, tampoco con cantar en castellano, pero sí que teníamos que cantar canciones en inglés. Lo bueno es que las canciones que les hemos dado en inglés les han gustado mucho también.

¿Os ha gustado el resultado de hacer más canciones en castellano?

Alex: Sí, la verdad que sí. Era ya una necesidad, nos gusta cantar en castellano.

Diego: Fuimos así de tontos de hacer una canción con una frase en castellano “No me gustas, te quiero”, luego la cover de “Soy Peor” de Bad Bunny y dijimos: “oye, esto también se nos da guay”.

¿Habéis notado que habéis ganado más público haciendo canciones en castellano?

Alex: Sí, ahora nos escuchan más personas. Es interesante tener dos vertientes ahora, somos bilingües.

Os gustaría pisar Latinoamérica…

Alex: Llevamos tiempo recibiendo cariño y apoyo desde allí. Hemos estado en México, Costa Rica y tal pero muy de pasada. Tenemos muchas ganas de hacer Sudamérica entera.

Diego: Espero que vayamos pronto por allí, la verdad.

Habéis hecho un disco mucho más experimental respecto al sonido.

Diego: Solo te digo que, en el disco anterior, los días de grabación fueron seis días.

Alex: Seis días y seis canciones están hechas allí. Somos los niños sin miedo (risas). De meternos en el estudio y lo que saliese.

Diego: Así, todo era muy punki del nivel no tenemos pasta, pero tenemos muchas ganas. En este disco hemos tenido tiempo de verdad, de elegir las cosas quirúrgicamente.

Alex: Hemos sido mucho más meticulosos y le hemos dedicado mucho más tiempo. Hasta que no nos ha convencido del todo… Igual una canción tardaba 8 meses en acabarse.

Diego: De hecho, “How not to be seen” fue de las primeras que hicimos y casi la última en cerrarse. Pero por detalles a nivel de producción. Nos hemos sentido como que podíamos rehacer las cosas, que se nos daba el espacio desde la discográfica para que hiciésemos las cosas tal y como queríamos. Te sientes bastante respaldado por todo el equipo y esto hace que tu confianza al hacer las cosas crezca.

La última canción del disco (“Romance”) es vuestra historia de amor con Los Nastys

Alex: esta canción la grabamos en el pueblo de Diego.

Diego: esa canción tiene años.

Alex: cuando estábamos en el estudio en Londres, vimos esta canción con potencia y nos recordaba a nosotros.

Diego: representaba nuestro estilo

Alex: ¿Y dijimos… “Oye y si la hacemos con Los Nastys?”. No sabíamos como cerrar y algo le faltaba a la canción. Fran metió la guitarra y Luis su voz.

Diego: Hicimos allí la voz juntos.

Alex: Luego nos juntamos todos en casa de Luis a hacer la letra. Fue algo en equipo y moló mucho. Vamos creo que el resultado es increíble.

El estilo en “Romance” recuerda un poco a esas canciones de los inicios de Pereza.

Diego: eso está muy guay

Alex: Nosotros dijimos: “Oye chicos, modo Tequila”. Queríamos que sonara como una banda de rock argentino y ese rollo.

Diego: ¿Te acuerdas cuando te llamé en Barcelona y te dije: “Tío, me encanta Leiva“ y me dijiste: “¿Pero qué coño me estás contando ahora?” (risas). Este año, tras grabar el disco, me he dado cuenta de cómo me gustaba todo aquello.

¿Os lo han dicho más veces sobre esta canción?

Alex: De momento no. Pero es que justo es lo que queríamos.

Diego: Es como nuestra canción de amor a este sitio. No solo a Los Nastys sino también a las calles donde nos hemos conocido, nos hemos peleado y hemos tenido nuestras primeras novias y todo.

Alex: Sí, la canción habla totalmente de nosotros y de nuestra amistad.

Diego: Al final también es algo mucho de lo que tenía Pereza.

Alex: Eran Madrid y las calles.

Diego: ese mismo modo rockerillo. Me encanta sentirme enlazado con esas dos personas la verdad.

¿Os ha gustado la comparación entonces?

Diego: Sí, sí. Yo encantado. Por cierto, hoy he soñado con Dani Martín. (risas)

¿Qué has soñado?

Diego: Pues he soñado…

Alex: ¿Sabes que esto se está grabando?

Diego: ¡Pero es que he soñado con Dani Martin! (risas). Tenía un coche precioso y se metía con nosotros, pero muy majo.

¿Con quién os gustaría colaborar?

Diego: Con Alizzz nos encantaría hacer algo. De hecho, hablamos con el bastante para intentar que eso pase. Ojalá. Porque nos gusta mucho su enfoque de la música pop. Entiende muy bien todos los códigos y creemos que estaríamos muy a gusto con él. Pero vamos, que ahora que lo has dicho, con Leiva y Rubén Pozo también (risas). Me gustaría mucho meterme en un bar ahora mismo con esas personas y a ver si escribimos algo.

Alex: ¿Te imaginas un “Cómplices” de Mahou The Parrots y Pereza?

Diego: Me muero (risas)

Alex: ¡Teloneros de su gira! (risas)

Diego: ¡Me encantaría! Cantando “Lo que tengo yo adentro”. Lloro todos los días. Esas dos colaboraciones estarían fenomenal.

¿Cuáles han sido vuestras influencias en este disco?

Diego: eso sí que ha sido la cosa más ecléctica del mundo. (risas). Por un lado, hemos hecho las paces con cosas que nos gustaban antes. Es decir, vuelves a escuchar cosas que te gustaban cuando eras pequeño…

Alex: hemos escuchado mucha música pop

Diego: y también muy noventero.

Alex: Rock argentino.

Diego: Y mucho hip-hop, aunque no se note mucho. El rap clásico. Porque por necesidad o falta de conocimiento, hemos tenido que componer como se componían esas cosas, haciendo samples. En casa hemos sampleado baterías…etc. Ha sido muy divertido.

¿Vuestra canción favorita del álbum?

Diego: hay tres o cuatro que tengo ganas de tocar todos los días. También es verdad que no hemos tenido la oportunidad todavía de tocarlo tantas veces para cansarnos de ninguna. Se siguen encontrando detalles y cosas divertidas. “Amigos” me emociona mucho tocarla y “Lo dejaría todo”. Pero es verdad que antes dependíamos individualmente de todo lo que hacíamos y ahora es un conjunto. Estamos seis en el escenario. Antes cuando tocabas el primer acorde ya sabías si iba a ser una mierda o no. Ahora hay una magia brutal que te quita responsabilidad y te hace disfrutar mucho más el concierto.

Alex: A mí todas me encantan. Pero la de “You work all day and then you die” es muy especial. Y después de tocarla en Barcelona, me pareció increíble.

Diego: ¡Buah, que guapo! (risas) ¡Es que estuvo muy guay!

Alex: Hemos creado un estribillo muy guay.

Diego: En esa canción queríamos hacer algo épico. ¿Cómo hacer eso sin saber hacerlo?

Alex: Y el vídeo de Joaquín Luna es brutal.

La portada del álbum también es brutal. ¡Y esa cabina!

Diego: La alquilamos (risas)

Alex: Era importante para nosotros tener un concepto global del álbum y eso se ha quedado muy bien plasmado.

Escucha 2 de The Parrots