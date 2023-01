Belle And Sebastian lanzan disco este viernes por sorpresa

El año pasado, Belle And Sebastian regresó con A Bit Of Previous, su primer álbum en siete años. Ahora nos sorprenden con su continuación, ya que que las sesiones para ese disco produjeron un número importante de canciones que les dio para un segundo LP completo.

El 13 de enero lanzarán Late Developers, que viene presentado como el primo besado por el sol de su predecesor. Es un abrazo sincero de las tendencias más brillantes de la banda, un disco fresco e inmediato. La banda pasó las partes más sombrías de los momentos pico de la pandemia juntos, aprovechando la magnitud de una situación impensable y la soledad de los viajes en un vagón de tren vacío a áreas distantes de una hermosa ciudad cubierta de nieve. Transformaron esa energía en rayos de alegría, angustia, verdad, esperanza, espiritualidad, pérdida y amor brillando a través de cada momento.

Como su antecesor, se grabó en Glasgow, la ciudad natal de Belle and Sebastian, cuando los planes de volar a Los Ángeles en la primavera de 2020 se desecharon debido a la pandemia. «Lo hicimos juntos, nosotros y la ciudad. Estos discos fueron la primera grabación de un LP «completo» para B&S en Glasgow desde Fold Your Hands Child, 1999. Fichamos todas las mañanas, tocamos nuestras canciones, escribimos juntos, probamos cosas nuevas, cogimos el proverbial trozo de arcilla y lo lanzamos todos los días».

El disco viene adelantado por «I Don’t Know What You See In Me«, una canción de amor impulsada por sintetizadores. Fue coescrita con Peter Ferguson, también conocido como Wuh Oh, y es la primera vez que una canción de Belle And Sebastian acredita a un escritor externo. Una pieza que crece hasta un final enorme, sobreexcitado y lleno de rayas neón que habría sido impensable en los primeros días de la banda y quizás incluso cuando capturaron su segundo asalto la década de 2000

El cantante Stuart Murdoch dice: «El verano pasado atravesé Escocia en bicicleta y escuché una mezcla de esta canción. La escribió y produjo para nosotros nuestro amigo Pete ‘Wuh Oh’ Ferguson. Mientras la escuchaba, me sentí afortunado de ser la primera persona en cantar esta canción. Dejé que mi voz se elevara de una manera que tal vez no lo había hecho antes. Y mientras continuaba a través de los campos de oro y verde me permití olvidar que era Belle And Sebastian, y pretender que era el último éxito en alguna estación de radio al azar. Toda la música es evasión, y quizás conseguimos escapar un poco más de lo habitual con esta inesperada melodía. Gracias, Pete».

Estas serán las canciones de ‘Late Developers’ de Belle And Sebastian

01 “Juliet Naked”

02 “Give A Little Time”

03 “When We Were Very Young”

04 “Will I Tell You A Secret”

05 “So In The Moment”

06 “The Evening Star”

07 “When You’re Not With Me”

08 “I Don’t Know What You See In Me”

09 “Do You Follow”

10 “When The Cynics Stare Back From The Wall”

11 “Late Developers”

Escucha ‘I Don’t Know What You See In Me’ de Belle And Sebastian

Foto Belle And Sebastian: Anna Crolla