Belle And Sebastian – A Bit Of Previous (Matador / Popstock!)

Belle And Sebastian han decidido llamar a su nuevo trabajo A Bit Of Previous (un poco de lo anterior). ¿Eso significa que han vuelto al sonido de sus inicios? Pues en parte sí, porque siguen fieles a sí mismos, pero a la vez se muestran revitalizados, como pudimos comprobar nada más escuchar sus adelantos. Esa enérgica “Unnecessary Drama”, donde la guitarra crujía acompañándose de una vibrante armónica que parecía tocada por el Johnny Marr de antaño. Luego llegó la tierna “If They’re Shooting at You” acompañada de unos deliciosos coros gospel, cuyos beneficios fueron donados a Ucrania y remataron con el tema de apertura, una “Young and Stupid” con aires folkies y una bonita trompeta. Tres pequeñas muestras de lo que aguardaba en un conjunto en el que ahondan en todos los preceptos con los que nos han ido cautivando desde que les conocimos.

La décima entrega de su carrera suena luminosa, tierna, melancólica y optimista, adjetivos que siempre retumban en nuestra cabeza cuando pensamos en las canciones de los de Stuart Murdoch. Bien es cierto que se han hecho de rogar y desde el ya lejano Girls In Peacetime Want To Dance (2015) habían pasado siete años, que pudimos saciar con una banda sonora, un directo o con esa colección de EPs tan pintona que fue How to solve our human problems (2018). El caso es que el parón les ha vendido bastante bien y regresan sonando a lo que esperábamos de ellos, una especie de reinicio donde miran hacia sus orígenes sin disimulo, sí y a su vez, nos vuelven a recordar todos los interesantes caminos que han emprendido desde esa segunda etapa tras la salida de Jeepster, su fichaje por Rough Trade y el lanzamiento de Dear Catastrophe Waitress (2003).

A Bit Of Previuos rezuma ese pop clásico tan característico, esas inspiradas melodías y ese afán del septeto por llegar a nuestros corazones por diferentes vías y salir siempre victoriosos, ya sea a través de fogonazos para la pista de baile como “Talk To Me Talk To Me”, el funk eurovisivo apoyado en sintetizadores de esa joya disco cantada por Sarah Martin “Reclaim The Night” o en baladas marca de la casa como “Do It for Your Country” o “Sea Od Sorrow”. Son capaces de pasar de la alegre “Come On Home” y la desprejuiciada “A World Without You”, a que Stevie Jackson tome el mando y nos regale esa oda conmovedora con aires country que es “Deathbed of My Dreams”, para cerrar a buen nivel con la evocadora “Working Boy in New York City”. Lo que se llama afrontar el paso del tiempo con dignidad, vaya.

Belle And Sebastian – A Bit Of Previuos