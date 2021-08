Brisa Festival – Málaga (Jardín Botánico) Día 1 – 23/08/2021

Tras una primera edición que no se pudo llevar a cabo por los motivos que todos conocemos, el Brisa Festival despega con la energía intacta, una organización ejemplar y un cartel sobresaliente, que reúne en emplazamientos absolutamente mágicos de la ciudad malagueña a un buen puñado de bandas y solistas de los más destacados de la escena nacional, así como a una excelente remesa de artistas locales que están inundando los barrios de la ciudad desde hace días, con sus ritmos sugerentes y vibrantes. Una propuesta necesaria y refrescante que nos devuelve poco a poco a la vida como siempre hemos deseado exprimirla.

La primera jornada en el evocador escenario del Jardín Botánico regaló una deliciosa combinación de tres grupos a cada cual más interesante, capaces de alcanzar cada rincón de tan especial enclave con sus sonidos en ocasiones oscuros y vaporosos, y en otras brillantes y luminosos.

Abrieron Arista Fiera, que jugaban en casa, y que continúan con su notable evolución, combinando unas bases hipnóticas que picotean con acierto en terrenos que los acercan a Beach House, y que explotan en melodías directas y atemporales que bien podrían hacernos pensar en La Buena Vida o en Los Planetas. Y lo mejor, es que son capaces de dotar a este sugerente mapa sonoro de su propia y excitante personalidad, logrando un resultado que pide más y más, y que invita al optimismo de cara a futuras entregas. Pildorazos de psicodelia pop de cinco estrellas como “Lo Consigo”, “Walden” o “Me Da Igual”, merecen atención y repercusión e invitan a seguirles la pista. La escena malagueña solo puede celebrar la existencia de talentos tan ilusionantes. Y la voz de Isabel Galván, es de esas que se queda en el subconsciente por lo que cuenta y cómo lo cuenta.

Tras este arranque por todo lo alto, tomaron el testigo los granadinos Apartamentos Acapulco, que ya se presentan como un valor seguro dotado de un cancionero cada vez más rico y variado, que defienden con solvencia y atacan con la determinación de los que saben que manejan material con alto poder combustible. Pequeños clásicos en un mundo ideal, como “Estrella De Los Mares”, “Qué Quieres De Mí”, “Alguien Normal”, “Regional Preferente” o “La Mujer Y El Monstruo”, mezclaron con naturalidad con recientes descargas como “Y Tú En Barcelona” y con prometedores adelantos de un inminente nuevo trabajo. Podríamos hablar de Spacemen 3, Los Planetas (una vez más), o Yo La Tengo, como invitados a una fiesta ensoñadora de la que deseamos no despertar jamás.

El broche lo pusieron El Último Vecino, incapaces de dejar indiferente al más pintado. Las ganas de tenerlos por estas tierras eran considerables, y no defraudaron. Con una base rítmica abrasadora que tanto los emparenta con The Drums, por citar un ejemplo coetáneo, unas guitarras que dibujan líneas que tanto y tan bien beben de The Cure, y una presencia tan arrolladora como la de su líder, Gerard Alegre, en algún lugar perdido entre Joe Crepúsculo y el líder de Future Islands, Samuel T. Herring, por tratar de ubicarnos, consiguen que lo que más trascienda sea la calidad de sus composiciones. Postales de romanticismo decadente a la par que adictivo, de innegable aroma ochentas, que resultan vigentes y reivindicables en cualquier época o momento. Letras que cantan al amor, a la amistad, al viaje que supone esta extraña montaña rusa que resulta ser la existencia, desde un prisma epatante y embriagador. Hits de antes y de ahora, siempre incontestables, como “Mi Nombre”, “Nostalgia”, “La Entera Mitad”, “Mi Camino Perfecto”, “Mi Amiga Salvaje”, “Culebra, Columna Y Estatua” (cómo no acordarse de Javiera Mena) o “Tu Casa Nueva”, sonaron emocionantes y se crecieron majestuosos hasta convertir los jardines en un refugio acorazado para corazones palpitantes. Nos hicieron bailar y sentir como solo lo consiguen las cosas especiales.

