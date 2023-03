Pixies (Wizink Center) Madrid 10/03/23

Aunque muchos piensen lo contrario, Pixies siguen teniendo la capacidad de sorprender. Su regreso discográfico lleva una marcada línea ascendente que si bien nunca nos sacudirá como su tetralogía original, les hace mantener el tipo con dignidad. Como sabrán, su ya lejana vuelta a la vida en 2004 y diez años desgastando su recordado catálogo en escenarios de todo el mundo, vivió una catarsis en 2013 con la salida voluntaria de Kim Deal y la entrega del discreto Indie Cindy (2014). Arrancaba así una nueva etapa llena de incógnitas que han ido capeando y reforzando con tesón hasta llegar al solvente Doggerel (Pixies Recordings / BMG, 2022).

Pixies no quieren ser un grupo centrado en la nostalgia que solo vive de conquistas pasadas, por eso se afanan en seguir grabando y en defender su presente como están demostrando en su actual gira. Más allá de su habitual poca interacción con el público que parece sigue sorprendiendo a más de uno, tienen el gran mérito de variar completamente el setlist de una noche a otra, construyendo un concierto único y diferente en cada ocasión. En Madrid nos tocó un show dividido en tres partes claramente diferenciadas que arrancó con «Cactus» y a las primeras de cambio nos sacudió con el nervio desquiciado de «Vamos», su «vamos a jugar por la playa» y el lucimiento de un Joey Santiago como de costumbre, gigante.

Empezaba aquí un recorrido por esa colección de incontestables glorias pasadas en el que asomaban el tono pop de «Here Comes Your Man», los punteos surf de «Ana» o los vaivenes de «Brick Is Red». La notable ejecución y el potente sonido de la banda siguiendo los rasgueos de la acústica de un Black Francis en buen estado de forma y la sobresaliente base rítmica que forman Paz Lechantin y David Lovering, iban pasando por su conocido repertorio sin darnos tregua.

La modesta escenografía y los discretos juegos de luces dificultaban en ocasiones conectar con lo que estaba ocurriendo en el escenario si uno se situaba en la parte final de la arena del Wizink Center y tenía que lidiar con las habituales conversaciones voz en grito y la ausencia de pantallas en los laterales. Esto se notó especialmente en el segundo tramo del concierto, en el que despacharon casi al completo las canciones de Doggerel. Un tramo disfrutable en el que «Vault of Heaven» sonó poderosa, al igual que «Dregs of the Wine». No se olvidaron de «There’s a Moon On», de los melódicos juegos de voces de «Who’s More Sorry Now?» y una estupenda «Haunted House», ni del fuzz rock de «Get Simulated».

Una vuelta al presente que como decimos despistó a unos cuantos, que pronto volvieron a reengancharse tras escuchar ese esperado «Hey!» con el que iniciaron un tramo final apabullante. La popular pieza de Doolittle (1989) dio paso a la reciente «Nomatterday» y a partir de ahí, nos invitaron a una fiesta con a la inmortal «Where is my mind?», una «Wave of Mutilation» que sonó en dos ocasiones, tanto la del disco, como esa UK Surf version que nos reglaron en la cara B de «Here Comes Your Man». No fue la única variación, ya que «Nimrod’s Son» y «I’ve Been Tired» también contaron con imaginativos cambios, por no hablar de la alargada «Gouge Away» o del interesante nuevo prisma que le dieron a «Planet of Sound».

La histeria que provocó «Debaser» terminó por dejar exhausto al personal al enlazar «Isla de Encanta» con los mordiscos de «Crackity Jones» o su versión de The Jesus and Mary Chain, «Head On». Pero aún faltaban joyas como «Bone Machine», «Caribou» o una «Winterlong» con la que se despidieron saludando tras dos intensas horas que al menos a mí, me quitaron el agridulce recuerdo de su visita a la capital de 2019.

Fotos Pixies: Adolfo Añino