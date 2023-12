Bum Motion Club – Claridad y Laureles (Autoeditado)

El debut en disco largo de Bum Motion Club es otra buena nueva que nos ha traído el otoño. La banda de Aranjuez se presentaba en 2019 con el EP Delta, que dejó interesantes canciones como «Fuentebravía» o «April». A este le siguió Niebla un año más tarde, producido por Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly) y grabado en El Invernadero con Brian Hunt. Otras cinco canciones con las que seguir posicionándose en la nueva hornada de artistas vaporos0s.

Con Claridad y Laureles despliegan una amalgama sonora construida sobre un muro de distorsiones incisivas, melodías pegadizas, ensueños dreampop y letras penetrantes. Una contundencia inquieta y expansiva, con la que facturan ocho canciones redondas con las que muestran todo el potencial con el que venían avisando. Aquí encontraran sonidos sintéticos eminentemente nocturnos, una reconocible base pop, y densas capas de bruma por las que asoman la angulosidad post-punk y las guitarras shoegaze; todo ello armado en El Búnker de San Crispín por David Baldo y en Los Invernaderos por José Doel y Fernando Monedero. Mezclado y producido por Alejandro Leiva y masterizado por Javier Roldón (Vacuum Mastering).

El grupo de Pablo Vera (guitarra y voz), Alejandro Leiva (guitarra), Iris Banegas (bajo), Alberto Aguilera (teclados) y Pablo Salmerón (batería) no solo siguen la estela de obvias influencias como Beach House, My Bloody Valentine o The Cure, sino que entran a jugar en la misma liga que Triángulo de Amor Bizarro, Apartamentos Acapulco, Dhamarcide o Uniforms. Todo ello gracias a momentos como «Deprisa, deprisa», «La muerte del mañana», «Azul», «Sangre» o «Afecto y simpatía».

Escucha Bum Motion Club – Claridad y Laureles