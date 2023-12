Libro: 1, 2, 3, 4. Los Beatles marcando el tiempo (Contra)

La fuente que no cesa. La gallina de los huevos de oro. El de The Beatles es un fenómeno sin parangón que, lejos de menguar, continúa consolidándose de forma exponencial con el paso del tiempo. Baste como ejemplo el éxito de “Now And Then”, fruto de una maqueta inacabada de Lennon completada por Paul McCartney, Ringo Starr y (ejem) la inteligencia artificial, promocionada como la canción final del grupo y lanzada al mundo con orgullo hace unas semanas. Fuera como fuese, la inabarcable documentación surgida en torno a los Fab Four hace que, en paralelo a ese ardor inagotable, resulte cada vez más complicado encontrar un producto interesante (por diferente). Una referencia que, lejos de reincidir en la ya consabida (y mil veces contada en libros, documentales, comics o películas) historia del combo, plantee una perspectiva diferente capaz de despertar un interés igualmente inédito.

Y ahí es donde aparece, una vez más, el olfato infalible de la editorial catalana Contra, responsable de publicar en nuestro idioma este incunable libro de Craig Brown lanzado originalmente hace tres años. El periodista presenta, en un imponente volumen de más de seiscientas páginas, una especie de biografía mutante y muy poco al uso acerca del universo de los de Liverpool, sumando, en términos efectivos, un valiosísimo invento a la bibliografía Beatle. El autor apuesta por una perspectiva definitivamente diferente para acercarse a la historia del grupo más importante de la historia, tirando y tejiendo conexiones entre los protagonistas principales y un montón de personajes y elementos secundarios (o no tanto) que orbitan en torno a la propia banda, concretando un listado exhaustivo que va de Charles Manson a Yoko Ono, pasando por Brian Epstein o Pete Best, pero también Bruce Springsteen o Vladímir Putin.

Es así como combina y entrevera, con agilidad y sorprendentes resultados para con un tema tan manido, la fidelidad de los hechos con opiniones personales, dejando como resultado un libro entretenidísimo y, sobre todo (y aquí está la clave de su excepcional valor intrínseco) regado con astucia, inteligencia y generosísimas dosis de humor ácido, al tiempo de reverdecer pasiones por todo lo que tenga que ver con John, Paul, George y Ringo. Ciento cincuenta capítulos breves (y un prólogo también magnífico a cargo de Kiko Amat) conforman 1, 2, 3, 4. Los Beatles marcando el tiempo (Contra, 23), una auténtica fantasía para cualquier seguidor del grupo que, ahora sí (y quizá cuando ya parecía imposible que sucediera), encontrará una perspectiva diferente acerca de todo lo acontecido en torno a la eterna formación británica surgida en los sesenta.

Puedes comprar el libro 1, 2, 3, 4. Los Beatles marcando el tiempo de Craig Brown (Contra) en la web de su editorial