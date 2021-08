Burna Boy estrena el vídeo de ‘Question’

Burna Boy, se reinventa una vez más con su nuevo tema, “Question”. Producido por el legendario creador de éxitos Don Jazzy, con quien colabora, “Question” es el segundo lanzamiento del año del gigante africano, tras “Kilometre” en abril.

El vídeo, dirigido por TG Omori y rodado en Lagos (Nigeria), comienza con una entrañable interacción en inglés pidgin entre Burna Boy y un grupo de niños, antes de sumergirse en un visual único y diferente de los clásicos de Burna.

Con unas letras cercanas y directas al grano, el encanto de Burna Boy es evidente cuando canta: “Pregunta pero no obtienes respuesta. Cualquier cosa que desees, será tu parte. Na by the grace of God and insha Allah we dey move am“. Cantado en un popurrí de inglés, inglés pidgin y yoruba, “Question” de Burna Boy evoca la nostalgia, llevándonos a todos a tiempos más fáciles.

Escucha ‘Question’ de Burna Boy