Duda Beat – Te Amo Lá Fora (Duda Beat)

Un amigo me puso sobre la pista de esta talentosa artista nacida en Recife, capital del estado de Pernambuco, y se lo agradezco mucho porque es una de las mejores sorpresas que me he llevado en lo que llevamos de año musical.

Duda Beat hace tres años debutó con el disco Sinto Muito, un cancionero en donde exponía sin rubor sus desvelos amorosos, y por este motivo la bautizaron en su país como “la reina del sufrimiento pop”. Ella está a gusto con este apelativo ya que el desamor es una de las materias primas más fructíferas para el proceso creativo, y ella sabe sacar oro de esa mina. Pero en su nuevo trabajo, Te Amo Lá Fora (Duda Beat, 2021), la pernambucana parece que ha curado más de una herida amorosa, y ahora canta a las relaciones amorosas desde una visión de mujer empoderada, que toma las riendas de su vida sin dejarse arrastrar por aciagos torbellinos sentimentales.

Duda Beat sabe combinar a las mil maravillas diversos géneros con cierta estética retro en los arreglos (¡esa batería eléctrica!, ¡esos destellos upbeat!): ritmos que revisten melodías dub (“Decisão De Te Amar”, “50 Meninas”), o batucada con la colaboración de la cantante Dona Cila Do Coco (“Tu Eu”).

Pop exultante, expuesto en diferentes registros es la mejor baza de este fantástico disco: con guiños a Marisa Monte (“Meu Pisêro”), sedosas bases house (“Mais Ninguém”, “Melô de Ilusão”), compases abruptos atrapados en cadencias trap (“Nem Um Pouquinho”, “GAME”), y hasta deliciosas baladas con solemne orquestación (“Meu Coração”).

Escucha Duda Beat – Te Amo Lá Fora