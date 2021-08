Mini Trees adelantan otra canción de su disco de debut

Mini Trees, el proyecto musical en solitario de la compositora Lexi Vega estrena “Cracks in the Pavement”. Un adelanto del que será su álbum debut, Always In Motion, que se lanzará el 17 de septiembre de 2021 a través de su nuevo sello discográfico, Run For Cover.

“‘Cracks in the Pavement’ es una canción que comencé a escribir para procesar sentimientos no correspondidos hacia un amigo, pero luego se convirtió en una reflexión más amplia sobre la falta y el anhelo que sentía en mi vida en ese momento. La letra intenta personificar una versión alternativa y desconocida de mi vida mientras sigo a este personaje vago en busca de algún sentido de satisfacción, y finalmente termina con la frase,” si algo fue alguna vez lo que parecía “, una comprensión de que el la hierba no siempre es más verde y que el descontento que tenía que afrontar era más interno que circunstancial “.

Escucha ‘Cracks in the Pavement’ de Mini Trees

Foto Mini Trees: Danielle Parsons