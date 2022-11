Cala Mijas 2023 arranca con Arcade Fire, The Strokes, Florence + The Machine y más

Cala Mijas irrumpió el pasado verano como una de las sorpresas de la temporada. Un cartel heterogéneo y muy completo, capaz de atraer a nombres de la electrónica-pop de primer nivel, auténticos espadas del pop rock mundial, y una destacada participación nacional.

Su éxito incontestable tendrá continuación en 2023, los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre en Sonora Mijas con The Strokes, Florence + The Machine y Arcade Fire, como primeros cabezas de cartel confirmados del festival. Junto a ellos Foals, Amyl & The Sniffers, Metronomy, The Blaze, Cupido, Amaia, Baiuca, Ballena, Cariño, Delaporte y Judeline completan este primer avance de lo que promete ser una segunda edición como mínimo a la altura de la primera.

Cala Mijas volverá a celebrarse en la localidad costasoleña de Mijas, provincia de Málaga, destino turístico de excepción por sus conocidas playas y oferta gastronómica. Construir una comunidad concienciada y comprometida con el cuidado y conservación de la Costa del Sol es una prioridad para el festival. Sonora Mijas volverá con significativas mejoras en sus 120.000 metros cuadrados; se garantizará la economía circular mediante contratación km0, reutilización de materiales y gestión de residuos, se seguirá apostando por la movilidad sostenible mediante autobuses lanzadera para facilitar el acceso y salida de los asistentes y continuará sus alianzas con diferentes organizaciones tales como Renta Básica fomentando el desarrollo de personas en riesgo de exclusión, la ONG Equilibrio Marino para continuar el proyecto Abraza el mar de Mijas, que busca poner en valor y recuperar la Zona de Especial Conservación (ZEC) de Calahonda en Mijas Costa o el propio Ayuntamiento de Mijas para fomentar la contratación de personal local a través de su bolsa de empleo. A su vez, contará de nuevo con servicios como camping y glamping y parkings públicos abiertos a asistentes al festival.

Entradas para Cala Mijas

Venta general

A partir del 28 de noviembre a las 10h

Bono: 150€

Bono + camping: 180€

Camping 4 noches: 30€

Más información en su web