Camera Obscura avanzan su primer álbum en once años

Camera Obscura vuelven a la actualidad discográfica once años después de Desire Lines (2013), y después de cuya gira perdieran a su teclista Carey Lander. Desde entonces algunos conciertos, el lanzamiento hace un par de temporadas de Making Money, un álbum de caras B y remezclas que se publicó con motivo del Record Store Day.

En 2018 su líder Tracyanne Campbell puso en marcha un proyecto junto a Danny Coughlan líder de Crybaby, con quien editó un disco en el que seguía haciendo gala de ese pop tan personal.

Hoy nos llevamos una alegría al conocer que la banda escocesa tendrá nuevo álbum el próximo 3 de mayo, fecha en la que se publicará Look to the East, Look to the West. Un disco grabado en la misma sala donde Queen escribió “Bohemian Rhapsody”, que se anuncia como algo grande, un reencuadre panorámico del sonido de Camera Obscura que, paradójicamente, hizo que la banda volviera a lo básico: no hay arreglos de cuerdas ni metales; han puesto más énfasis en el piano, sintetizadores, órgano Hammond y cajas de ritmos y, quizás lo más sorprendente, el grupo ha dejado caer el velo de reverberación que caracterizó sus álbumes anteriores.

Los matices de country y soul que dan a la interpretación barroca de la música pop de la banda su toque agridulce nunca han sido más evidentes: las guitarras brillan en la distancia, las teclas acechan y la voz de Campbell busca el corazón, reflexionando sobre el amor, la pérdida y el paso. de tiempo.

El primer tema que escuchamos es “Big Love”, que aborda la complejidad de querer reavivar una mala relación con la asombrosa habilidad de Campbell que como afirma «Es nuestro tributo a Waylon Jennings, con un guiño a Sandy Denny y la banda de rock progresivo Scope, Una canción sobre no mirar atrás, tener fe en el presente y el futuro».

Escucha ‘Big Love’ de Camera Obscura

Foto: Robert Perry