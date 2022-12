La Élite, este viernes en MAZO Madriz

Sigue el ciclo MAZO Madriz culminando su temporada 2022 con los últimos conciertos del mes de diciembre que llegan arrancan este viernes con La Élite, (sala Copérnico [entradas]) y concluyen el jueves de la próxima semana con Valdivia en Maravillas Club [entradas].

La Élite apareció como una bocanada de aire fresco a mediados del año pasado con «Bailando», un torpedo con energía punk carne de pista de baile. En noviembre se publicó otro temazo: «Nuit Folle», una oda a las noches de fiesta desenfrenada. Y en abril de este año «Contento de ser feo» (Montgrí, 2022), la celebración del amor por uno mismo. Y es que el proyecto de Diosito y YungPrado es una fuente inagotable de canciones inmediatas y revitalizantes.

Su nueva canción, «Todos Me Miran Mal» (Montgrí, 2022) sigue esa estela punk en la que tan a menudo se trata la auto-reivindicación, la defensa de los ideales y de la identidad. Un tema en el que como comentan: «Hay un momento en que puedes hacer lo que quieras porque da completamente igual. Puedes ponerte zapatos de charol, escuchar David Bustamante, creerte la mierda del ABC o incluso llorar por la peña de Inglaterra…. No te servirá de nada porque ya has sido juzgado y las pruebas contra ti eran los prejuicios, así que ya es tarde para que te miren bien. Esta canción habla más de vosotros que de nosotros, así que escuchar atentamente.»

Recuerda los próximos conciertos de MAZO Madriz

Viernes 9 de diciembre: La Élite @ Copérnico [entradas]

Jueves 15 de diciembre: Valdivia @ Maravillas Club [entradas]

Viernes 24 de marzo: rusowsky @ La Riviera [entradas]