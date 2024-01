Visor Fest confirma a The Bluetones, Immaculate Fools y Gigolo Aunts

Visor Fest sigue construyendo el cartel de este 2024, que como te venimos contando tendrá lugar en su emplazamiento habitual de La Fica de Murcia el próximo otoño. Concretamente los próximos 27 y 28 de septiembre, dando continuidad a la que fue su exitosa edición de 2023.

Ya conocíamos la presencia de The Charlatans, banda de Tim Burgess que vendrá a nuestro país para celebrar una carrera de más tres décadas. Auténticos supervivientes del sonido Madchester que supieron evolucionar y construir una sólida e impecable discografía.

Hoy se les suman tres grupos más, empezando por una referencia del powerpop como Gigolo Aunts, quienes se despiden de los escenarios una vez más (ya lo hicieron en 2006) en una nueva gira. Una canción del difunto Syd Barrett sirvió para dar nombre a uno de las más destacados combos del pop de guitarras. Formados en Massachusetts a principios de los años 80 por Dave Gibbs (voz y guitarra), Phil Hurley (guitarra y voz), Steve Hurley (bajo y voz), y Paul Brouwer (batería), ganaron popularidad en la escena del rock alternativo de los años 90 con su álbum Flippin’ Out, lanzado en 1993. El álbum incluía el sencillo «Where I Find My Heaven», que recibió una considerable atención en la radio y en MTV, convirtiéndose en uno de sus temas más reconocidos. En nuestro país se les tiene especial cariño por su versión de «La Chica de Ayer» / «The Girl From Yesterday» de Nacha Pop.

Junto a ellos The Bluetones, banda británica de indie pop formada en Hounslow, Inglaterra, a principios de los años 90. Los hermanos Morriss bebían de referentes de Manchester como The Stone Roses o los propios The Charlantans, y su álbum debut, Expecting to Fly, lanzado en 1996, fue aclamado por la crítica y alcanzó un gran éxito comercial, gracias a éxitos como «Slight Return» y «Bluetonic», que les colocaron como nuevos referentes del britpop de la época.

A lo largo de los años continuaron lanzando álbumes exitosos, incluyendo Return to the Last Chance Saloon (1998) o Science & Nature (2000), con los que consolidaron su reputación. Su última obra fue editada hace catorce años.

Las confirmaciones se completan con unos viejos conocidos que siempre han tenido buena acogida en España, Immaculate Fools banda formada en Kent a principios de los años 80 por Kevin Weatherill y que saltaron a la fama por un tema que dio nombre al grupo. Una mezcla única de influencias que iban desde el folk hasta el rock y el pop, con letras introspectivas y melódicas que exploraban temas de amor, pérdida y la búsqueda de identidad. Discos como Dumb Poet, lanzado en 1987 o Another Man’s World de 1990 siguen despertando nostálgicas pasiones.

Abonos para Visor Fest 2024

Los abonos del festival están disponibles a través de su web en este enlace.