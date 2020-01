Cánovas, Adolfo y Guzmán celebran los 45 años de ‘Señora Azul’

Cánovas, Adolfo y Guzmán, también conocidos por sus siglas junto a Rodrigo, C.R.A.G., es un cuarteto español de música pop formado por los músicos Juan Robles Cánovas, Adolfo Rodríguez, José María Guzmán (y antes también Rodrigo García). Los cuatro juntos han publicado solamente tres elepés y, aunque en su momento no tuvieron prácticamente éxito, ni de público ni de crítica, con el tiempo se han convertido en un grupo reivindicado por su música, sus letras y sus armonías vocales y han sido comparados con la banda estadounidense Crosby, Still, Nash and Young.

Los cuatro componentes del grupo se unieron en 1974 provenientes de otras bandas que ya habían tenido éxito: Cánovas había sido el batería de la banda de rock progresivo Módulos y del grupo Franklin; Rodrigo provenía de Los Pekenikes; Adolfo había sido vocalista y guitarrista de Los Íberos; y Guzmán, junto con Rodrigo y los hermanos José y Manuel Martín, habían pertenecido al grupo Solera.

El mismo año de su formación el grupo sacó su primer disco ‘Señora Azul‘. Este tema, que se ha convertido en el más más conocido de C.R.A.G., ha tenido varias interpretaciones. Según algunos era una crítica contra el franquismo y, más concretamente, contra la censura imperante en aquellos años, aunque los integrantes del grupo desmintieron este punto y señalaron que el tema estaba dedicado a los críticos musicales.

Señora Azul era para muchos una crítica a la censura de la época y, gracias a su sutil texto, superó la barrera de los censores en una época en que todo se reducía al “te quiero y vamos a bailar”.

Estarán celebrando su 45 aniversario en Barcelona en lo que será el primer concierto de la formación en la ciudad condal.

Jueves 12 de marzo- Barcelona- Sala Vivaldi (Llançà, 5), 21 h.

Entradas a la venta aquí