Cariño (La Riviera – Inverfest) Madrid 13/01/24

Por segunda vez en su trayectoria, el pasado sábado 13 de enero de 2024, Cariño llevó su música a una de las salas más destacadas de la capital: La Riviera. A diferencia de su visita en noviembre de 2022, esta vez pudieron lucir el cartel de sold out algo más de una semana antes de la fecha. Una fecha especial para ellas, pues junto con su concierto en la Razzmatazz de Barcelona, puso punto y final a la gira de su último disco: Cariño (2022).

Para calentar motores, contaron con la actuación de Lil Ella, una artista emergente cuyo sonido vacila entre la música urbana y el hyperpop, añadiendo un toque evidente de influencias del reggaetón; dando como resultado un sonido experimental, que recordó a más de uno a artistas como Arca. Si bien, la noche no la abrió Ella sino Juguete, el DJ que la acompaña en todos sus shows, pinchando una canción de Tokishka.

A pesar de que el género de la telonera no coincidía exactamente con el del grupo principal, consiguió conquistar toda La Riviera con su tremenda energía. Cantó temas de su álbum MYHYV (2022), como «La primera vez» o «Parque de atracciones», colaboración con Pawoblo donde referencia a Amaia y su álbum «Pero no pasa nada». También hizo referencia a la artista británica Charli XCX en una de sus canciones que más lo petaron: «Mi cosita», con la que cerró el concierto animando al público a aprenderse el estribillo para corearlo sobre la marcha.

Su actuación también contó con alguna que otra sorpresa, incluyendo la presentación de un inédito que verá la luz dentro de poco. Sin embargo, si hay que destacar un momento de la noche sería la actuación en conjunto de Ella y Valverdina, proyecto en solitario de una de las integrantes de Cariño, con «Mágico».

Tras la actuación de Lil Ella y unos momentos de espera, finalmente Cariño se volcó sobre una sala a punto de reventar, llena tanto de fans que las acompañan desde sus inicios como de otros que por fin podían disfrutarlas en directo. El grupo formado por María (voz y teclado), Paola (guitarra) y Alicia (voz y bajo) abrió con «Año de mierda», sencillo de su último disco: tal y como hicieron en noviembre de 2022 sobre el mismo escenario. A continuación, tuvo lugar la primera recta del concierto, donde sonaron clásicos de su primer disco Movidas (2018), que sin duda emocionaron a los más nostálgicos. Aunque se echaron en falta canciones como «Momento inadecuado» o «Su portal», pudimos escuchar otros como «Mierda seca» o «Souvenirs». Además, revivieron su icónica versión de «Llorando en la limo» de C. Tangana con Alizzz; y sencillos como «:(» o «Excusas».

Pero los momentos más emotivos comenzaron sin duda con «Bisexual» (2018), tema del primer LP que la mayoría de veces ha ido acompañado de un discurso sobre la diversidad. Esta vez, sin embargo, Paola aprovechó el momento para decir que podía ser la última vez que tocasen esa canción en directo. La sensación de nostalgia aumentó con las dos próximas canciones: dos versiones acompañadas únicamente por un piano, ralentizadas y convertidas en balada, de una canción de cada álbum: «Nada sigue igual» y «Lo que te quiero»; símbolo perfecto de la transición del grupo entre sus dos álbumes.

El teclista invitado, Zazo, se quedó para las próximas dos canciones: «Sadmeal» y «Antes», ambas del último disco. Y es que el concierto, al igual que las propias Cariño, había transicionado ya a su segunda parte, en la que sonaron «Llorando en la acera», «Algo ha cambiado» o «Soy una perra», donde estalló un gran pogo que duró hasta el final. Sonaron también sus dos colaboraciones estrella: «Modo Avión» con Natalia Lacunza y «Locochona» con Girl Ultra, telonera de la primera Riviera; aunque ninguna de ellas pudo estar presente esa noche. Se echó de menos, eso sí, su colaboración con Mujeres «Al final abrazos», que sí sonó en su anterior visita.

Cabe mencionar que uno de sus éxitos más reconocidos «Canción de pop de amor», con el que solían cerrar, pasó a un segundo plano y sonó bastante pronto. Ocurrió justo después de que se comenzara a tocar una versión acústica de «La bajona», que lamentablemente nunca llegó a sonar más allá del primer verso, dejando a parte del público con la miel en los labios. Sin embargo, el concierto pudo reanimarse gracias a «Te brillan», para el cual Paola se atrevió a pedir que se armase un pogo (que efectivamente, se armó bien). En «Tamagotchi», producida por la chilena Javiera Mena, Alicia pasó al teclado y la guitarrista canaria se deshizo de su instrumento para darlo todo con la voz, invitando al batería que las acompañaba, Chamizo (Menta y El Buen Hijo), a bailar con ellas.

Después de varios momentos de clímax, sonó su último single «Aún me acuerdo de todo»; y hasta que no sonó «Si quieres» como broche final, nadie vaticinaba el fin del concierto. Pero así fue, y terminaron por todo lo alto con un pogo irrompible. Esta vez, en lugar de sonar el clásico remix de «Canción de pop de amor» de Daniel Daniel, sonó una versión hardstyle de «No me convengo» hecha por dj capitalism, mientras las artistas se despedían del público.

Cariño llevan liderando el “tontipop” nacional desde 2018, y aunque su estilo haya cambiado mucho, esperamos con ganas su próximo disco, ya anunciado. Al fin y al cabo, como ellas han dicho, este concierto era el fin de una era, y muchos de estos temas tendrán que quedar atrás para dar la bienvenida a los nuevos.