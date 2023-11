La incontinencia de Alex Paterson desborda The Orb. A ella debemos que, desde hace unos años para acá, estamos asistiendo a una catarata de lanzamientos de magníficas y numerosas producciones por parte del padrino del ambient techno. Para poder abarcar su creatividad, creó una discográfica que se nutre de ella, Orbscure, con la especial característica de que la mayoría de sus referencias contienen colaboraciones como esencia distintiva.

En el último capítulo de esta aventura, Paterson se une a Paul Conboy (al que conocemos de Metamono, Corker Conboy o A.P.E., entre otras formaciones) para formar Chocolate Hills, una propuesta que aglutina dos personalidades que, a pesar de la diferencia en sus proyectos principales, se encuentran en este primer elepé en un paisaje que intenta captar la facilidad en la descripción de entornos de uno y la esencia más analógica del otro.

Sin embargo, subyace en el resultado una producción no tan equilibrada en esa intención, lo que denota que las posibilidades del uso de elementos para conseguir barnices más o menos tradicionales (“The Barn”) han sido absorbidas, por lo menos en su entrega final, por ese rasgo tan orbiano de las conversaciones (“Centre of the Triangle” o “Mermaids”) o del ambient más arquetípico en el que, tímidamente, aparecen rasgos dub u orgánicos.

Pero no dejemos que todo lo técnico y analítico pueda monitorizar lo más mínimo un lanzamiento que sí, que a veces puede pecar de continuista, con todo lo bueno del conservadurismo musical cuando trata de reivindicar, pero que también ofrece pasajes curiosos en su vocación ecuménica (“Compass I Fell In Love”) y que permite seguir disfrutando del talento inextinguible de Paterson aupado sus diferentes secuaces.

Escucha Chocolate Hills – Yarns from the Chocolate Triangle