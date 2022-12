Clutch + Green Lung + Tigercub  (La Riviera) Madrid 29/11/22

Propiciada por Live Nation, la gira europea de los veteranos norteamericanos Clutch aterrizaba en la Riviera de Madrid. Con un reciente y excelente nuevo disco –Sunrise on Slaughter Beach (2022 Weathermaker)– los de Maryland han afianzado su lugar en toda Europa a base de constancia y grabaciones a prueba de bomba.

Para esta gira se han hecho acompañar de dos bandas emergentes británicas a las que no habría que perder de vista. Los primeros en abrir fueron el trio de Brighton Tigercub y si yo fuese M. Rajoy diría: “los británicos y muy británicos”, tanto por su “acentazo” juraría que incluso impostado, como por su sonido. Un (podríamos denominar) grunge del siglo XXI actualizado a lo “british”. Sentido del humor no le falta a este trío, lo demuestran en sus composiciones y en un más que correcto directo. Aunque temas como: “Sleepwalker” o “Memory Boy” tienen el potencial suficiente para poner patas arriba cualquier sala, lo cierto es que fueron recibidos de manera algo distante y fría por un todavía escaso público.

El directo de sus vecinos londinenses Green Lung fue sin embargo, una sorpresa para todos los presentes, tanto por puesta en escena, como por temas y ejecución. A ver, que no voy a negar que a mí me ponen unos cuantos símbolos satánicos por el escenario y ya me tienen ganado, pero es innegable que la joven banda se lo trabaja muy bien.

Temas como: “The Harrowing”, “Leaders of the Blind” o “Let the Devil In” sitúa a Green Lung ante lo que puede ser una de las sensaciones del nuevo occult rock y así lo demostraron con un corto pero efectivo set que consiguió lograr la confianza de un público que estaba allí por lo que estaba. Apunten Green Lung en sus agendas.

El punto de partida de todos los conciertos de Clutch es “We Need Some Money” de Chuck Brown & The Soul Searchers, que llevan usando años como catalizador enlatado para la apertura de sus directos. Así ya sabes que estos cuatro veteranos currantes del rock van a salir a escena a patearte sin contemplaciones.

Y es que el sonido de Clutch suele ser como como un bulldozer desbocado, que no sin sentido, que pasa por encima de ti sin piedad y así fue en la Riviera. Dos temas clásicos de su repertorio; “Passive Restraints” y “The Mob Goes Wild” sirvieron para la banda formada por el siempre simpático y carismático frontman; Neil Fallon, capitaneando a sus fieles compañeros (más de treinta años juntos) Tim Sult a la guitarra y Dan Maines y Jean P Gaster – bajo y batería respectivamente – a la atronadora base rítmica, sentaran las bases de lo que tiene que ser un concierto de rock & roll sea cual sea su faceta.

“Earth Rocker” sirvió como enlace para los dos primeros temas del set en lo concerniente a su último trabajo; “Red Alert” y “Nosferatu Madre” que, aunque bien recibidas por los presentes no pudieron rivalizar con temas como: “La Curandera”, o “Mice and Gods”, de sobra conocidas por el grueso del público.

Otra de las nuevas, “Skeletons on Mars” fue uno de los puntos álgidos de la actuación con un Neil Fallon cogiendo esta vez una guitarra y un Theremín, que apostaron en el escenario, del que salieron algunos sonidos, pues eso: marcianos.

Y así, con todo en su sitio, esto es: el resto de la banda impertérritos, mientras un predicador llamado Neil Fallon no para de moverse y de provocar al público, fueron cayendo sin paradas, como mandan los cánones del R&R, parte de su arrasador cancionero siempre efectivo, entre las que destacaría: “X-Ray Visions”, “Firebirds!”, o la nueva “Slaughter Beach”.

Apoyados únicamente por una trasera con un diseño relacionado con su mencionado último trabajo, a Clutch no le hace falta nada más. Ya en los bises las muy celebradas: “A Quick Death in Texas”, “Electric Worry” y “The Face”. Eso y la sensación de haber vivido la constatación de que esos colegas que formaron una banda a principios de los noventa ahora son grandes y necesarios.

Más fotos de Clutch + Green Lung (Fernando del Río)