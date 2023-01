Dave Gahan (Depeche Mode) y Trentemøller versionan a The Raveonettes

The Raveonettes están celebrando los 20 años de su primera referencia, el EP Whip It On (2020) que les ha llevado a realizar una reciente gira por su Dinamarca natal. El dúo formado por Sune Rose Wagner, en guitarra y voz, y Sharin Foo, en bajo y voz, surgieron a principios de siglo para seducirnos con una mezcla entre las producciones de Phil Spector, el psychobilly, el noise, el shoegaze y el pop.

Han pasado seis años desde que entregaran su último disco, ese 2016 Atomized (2017) que compilaba los sencillos entregados mensualmente el año anterior. Mientras vuelven al estudio tendrán un disco tributo llamado The Raveonettes Presents: Rip It Off, en el que varios artistas versionarán las canciones de ese Whip It On.

De momento conocemos dos de sus canciones. «Cops On Our Tail» a cargo del talentoso Trentemøller y con la colaboración de la vocalista Dína y «Chains», interpretada por Dave Gahan de Depeche Mode y producida por Kurt Uenala. Próximamente se anunciará la lista completa de participantes, que por lo que sabemos también incluirá a The Black Angels y The Brian Jonestown Massacre,

Sobre esta segunda, Sune Rose Wagner dice: «¡La excelente versión de Chains de Dave Gahan ya está DISPONIBLE! Conocimos a Dave por primera vez en 2005 cuando teloneamos a Depeche Mode en su gira por los Estados Unidos. ¡Guau, qué experiencia! La gente siempre mide el éxito en términos de ventas de álbumes, posiciones en las listas, etc., pero para mí, el éxito siempre se trata de soñar en GRANDE y creer en ti mismo y en lo que haces y representas. y hacer frente a eso. ¡Tener a Dave interpretando una de nuestras canciones es un éxito para mí! Es un honor y demuestra que soñar despierto de niño es algo bueno y creativo, aunque la gente te llame introvertido o te diagnostique TDAH o lo que sea, ¡a la mierda! ¡UN SUEÑO GRANDE! Gracias a Dave y a nuestro querido amigo y productor #kurtuenala por brindarnos a nosotros y al mundo su hermosa visión de esta canción clásica»

Escucha ‘Cops On Our Tail’ de Trentemøller ft. Dína

Escucha ‘Chains’ de Dave Gahan