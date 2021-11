Consulta las fechas de la gira de Fito y Fitipaldis + Morgan

Fito y Fitipaldis están de vuelta con su esperado nuevo trabajo, Cada Vez Cadáver. Fito Cabrales regresa junto a su banda con el séptimo disco de su carrera que viene acompañado de una nueva y esperada gira que arrancará en marzo de 2022 y de la que ya se conocen sus fechas.

Cada vez Cadáver Tour arrancará en el Palacio de los Deportes de Santander y visitará durante cuatro meses las principales ciudades de nuestro país, recuperando el formato y el espíritu de las grandes giras. Fito y Fitipaldis contará como banda invitada a Morgan presentando su nuevo trabajo The River and The Stone.

Toma nota de las fechas de Fito y Fitipaldis + Morgan

12 de marzo – Palacio de los Deportes (Santander)

19 de marzo – Coliseum (A Coruña)

26 de marzo – Palacio de Deportes de la Guía (Gijón)

22 de abril – Pabellón Príncipe Felipe (Zaragoza)

23 de abril – Navarra Arena (Pamplona)

29 de abril – Palacio de Deportes (Granada)

30 de abril – Marenostrum Fuengirola (Fuengirola)

6 de mayo – Recinto Ferial La Fica (Murcia)

7 de mayo – Marina Sur (Valencia)

13 de mayo – WiZink Center (Madrid)

14 de mayo – WiZink Center (Madrid)

20 de mayo – Recinto Ferial Rabasa (Alicante)

21 de mayo – Plaza de Toros (Albacete)

27 de mayo – Plaza de Toros Los Califas (Córdoba)

28 de mayo – Estadio La Cartuja (Sevilla)

4 de junio – Palau Sant Jordi (Barcelona)

11 de junio – San Mamés (Bilbao)

17 de junio – Recinto Ferial (Valladolid)

18 de junio – Recinto Hípico (Cáceres)

23 de junio – Son Fusteret (Mallorca)

Las Palmas (Fecha por confirmar)

Tenerife (Fecha por confirmar)

Para más información información sobre la gira visita www.livenation.es y www.fitoyfitipaldis.com