Fito y Fitipaldis – Cada vez cadáver (Warner Music)

Fito Cabrales es un músico honesto, de los que ya no quedan. Alejado de toda presión, el vizcaíno decidió no entregar un nuevo disco de Fito y Fitipaldis hasta no encontrar la inspiración necesaria que le alejara de toda monotonía. Han pasado siete años desde que entregara Huyendo conmigo de mí (2014) al que siguió el recopilatorio Fitografía (2017), siete largos años de espera para volver a disfrutar de material inédito de una de las formaciones más necesarias de nuestra escena. Siete años que realmente deberían haber sido menos de seis, pero se estaban rematando los arreglos a principios de 2020 cuando el mundo se nos paró a todos.

Cada vez cadáver recupera los mejores tics de la banda y se aleja del tono algo apesadumbrado de su anterior entrega, en el que se respiraba cierta desesperanza. Canciones como “Fantasma” escritas antes de la pandemia, contienen algunas frases “quiero ser feliz solo porque hoy es hoy” que cabalgando sobre ese blues elegante, podrían tomarse como ese manual de resiliencia al que todos nos agarramos últimamente. El álbum suena sobrio y clásico al mismo tiempo, nada recargado, gracias a la mano de su guitarrista y veterano productor Carlos Raya, por cuyo estudio han pasado algunos de los discos de rock más notables de los últimos años, de Quique González a Tarque, pasando por los propios M-Clan y artistas como Los Zigarros, Joaquín Sabina o El Drogas.

Momentos tan notables como los aires de blues clásico a lo JJ Cale de “Cielo hermético” o la sentida “Las palabras arden”, esa declaración de amor de “A quemarropa” con su tremendo puente, la emocionante “Si me ves así” acompañada del genial saxo de Javi Alzola, la acelerada “En el barro” o esa sorprendente versión de “Transporte” de su admirado Jorge Drexler, hacen del regreso de Fito una vuelta necesaria que tras pocas escuchas nos ha hecho olvidar de un plumazo tantos años de espera, gracias a su peculiar estilo tan genial, como sincero: “Nunca fui lo que no pude ser y pudiera ser que solo soy lo que he podido”.

Escucha Fito y Fitipaldis – Cada vez cadáver