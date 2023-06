Darker Waves, el festival con New Order, Tears For Fears, Devo, OMD, The B-52’s y más

El próximo sábado 18 de noviembre, algunas de las bandas más icónicas de la década de 1980 se reunirán para el primer Darker Waves en City Beach, Huntington Beach, California, para un festival de música de un día de proporciones épicas.

Aquí hay un poco de mezcla con algunos de los artistas que han pasado por macrofestivales norteamericanos recientes como Sick New World o Cruel World, cuya primera edición cubrimos en Muzikalia.

Los cabezas de cartel del evento son New Order y Tears for Fears, a quienes acompañarán muchas de las bandas más icónicas de la darkwave, new wave y postpunk de antes y de ahora: The B-52’s, Echo & the Bunnymen, Devo, Soft Cell, The Pyschedelic Furs, The Human League, OMD, Violent Femmes, She Wants Revenge, The Cardigans, Molchat Doma, X, The English Beat, Crosses, Kavinsky, London After Midnight, Clan of Xymox, The Chameleons, T.S.O.L., Death in Vegas, Cold Cave, Blossoms, She Wants Revenge, Mareux, Drab Majesty… o Depresión Sonora como único representante español.

Consulta el cartel completo de Darker Waves

Entradas para Darker Waves

Puedes registrarte en DarkerWavesFest.com para recibir un código de acceso para la preventa que comenzará el viernes 23 de junio a las 10 AM PT. Cualquier entrada restante después de la preventa se pondrá a la venta al público en general el viernes 23 de junio a las 2 PM PT. Se ofrecerán entradas de GA (Admisión General), GA+ (Admisión General Mejorada), VIP y Ultimate VIP, con planes de pago a plazos a partir de $19.99.