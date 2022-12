DarkMad llega en abril con The Human League, Coldcave, Ana Curra y más

DarkMAD vuelve en primavera después de la pandemia y tras la cancelación del pasado octubre. Uno de los festivales más importantes del mundo en su género regresa con una selección de artistas de la darkwave y el post-punk en una interesante selección que aúna presente, pasado y futuro y que llega encabezada por The Human League, Boy Harsher, Cold Cave, Ana Curra y muchos más.

Tendrá lugar los próximos 29 y 30 de abril en el Autocine de Madrid y ya se conoce el cartel por días del evento, que estará conformado por.

DarkMAD 2023 por días

Sábado, 29 de abril 2023:

The Human League, Ana Curra, Suicide Commando, Lene Lovich Band, Pink Turns Blue, James Rays Gangwar, Psyche, Francis-tëin & Accelerated Corrosion, The Arch, Joolz, The Juggernauts, Jihad, Marta Hammond

Domingo, 30 de abril 2023:

Boy Harsher, Cold Cave, Kite, Then Comes Silence, Rein, Sigue Sigue Sputnik Electronic, Putilatex, Ploho, NNHMN, Blac Kolor, Victims of Secrecy aka Christian Wünsch, Mortaja, Txarly Usher y Los Ejemplares, Karl Hefner & Hugh Lagerfeld, Darkrad

DJs:

DJ Paradroid, DarkMAD Resident DJs David el Niño yCharly Sodiaz, Guest DJs David Kano, Juan Paul yDavid Legazpi

Abonos y entradas de día a la venta