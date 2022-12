Los Bitchos estrenan la navideña ‘Los Chrismos’

Los Bitchos lanzan vídeo para «Los Chrismos». El cuarteto pancontinental con base en Londres y mayormente instrumental se transporta a un paraíso invernal en la década de 1980, viviendo en una estación de esquí. La banda llama a la canción su » país de ensueño navideño nostálgico de los años 80″, y continúa diciendo: «Desliza por las laderas hasta un acogedor chalet cubierto de luces de hadas, únete a nosotras para disfrutar de una copa de champán y una acogedora fiesta navideña llena de festividades «! No podemos esperar para vestirnos y tocar esta canción en nuestra gira Chrismos ”.

Los Bitchos comentan: :“El video de ‘Los Chrismos ‘ fue MUY divertido de hacer. ¡Nos adentramos en los años 80 en todos los sentidos! El video comienza con nosotras bajando (o más bien lanzándonos caóticamente hacia abajo) las pistas con trajes de esquí de color pastel vintage, ¡pero al final solo estamos ansiosas por volver al chalet y abrir una botella de champán! El fuego de leña crepita en el fondo, es hora de dejar caer esas colas altas y vivir nuestros sueños de los años 80 para una fondu, regalos, varias copas de vino y algunas miradas tímidas en la mesa. No pudimos resistirnos a un poco de lycra y coreografía inspiradas en Jane Fonda porque, ¿por qué no, es Chrismos ? Los atuendos de fiesta para las escenas finales nos hicieron sentir muy festivas. Nuestros sueños de moda de los 80 se hicieron realidad con la ayuda de nuestra increíble estilista Ciara Movana Bruen , que consiguió la mayoría de los conjuntos a través de Here After Vintage (una increíble tienda vintage en Brick Lane en Londres)”.

La canción forma parte de Los Chrismos EP en el que también aparecen «Hermana siniestra » y «Tipp Tapp».

Escucha ‘Los Chrismos’ de Los Bitchos