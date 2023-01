Daughter vuelven con nuevo disco, siete años después

Stereo Mind Game es un nuevo capítulo para Daughter. El tercer álbum de la banda verá la luz el 7 de abril, siguiendo a Not to Disappear (2016) y la banda sonora Music from Before the Storm (2017).

Tras más de una década dedicada a retratar las emociones más oscuras, el trío formado por Elena Tonra, Igor Haefeli y Remi Aguilella presenta su álbum más optimista hasta la fecha. Doce canciones tanto literal como figurativamente. En los últimos años, la banda se ha alejado de su base inicial en Londres – Aguilella se mudó a Portland, Oregon, y Haefeli a Bristol, Inglaterra- y ha dedicado tiempo a sus propios proyectos (incluyendo el álbum debut en solitario de Tonra bajo el seudónimo Ex:Re en 2018). Sin embargo, a pesar de la distancia física -agravada aún más por la pandemia- Daughter continuó reuniéndose y escribiendo juntos.

El resultado es un trabajo producido por Haefeli y Tonra, que fue escrito y grabado en varias locaciones, incluyendo Devon, Bristol y Londres, Inglaterra, San Diego, California y Vancouver, Washington.

El primer sencillo «Be On Your Way»,viene acompañado de un video creado por Tiff Pritchett que evoca una colección de recuerdos, con imágenes de Tonra superpuestas con imágenes de hermosos momentos pasajeros, como el vuelo de un pájaro o un campo de flores. «Be On Your Way» no es una pérdida de esperanza, sino una confianza y aceptación del paso del tiempo.

Escucha ‘Be On Your Way’ de Daughter

Foto Daughter: Marika Kochiashvili