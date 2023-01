Se anuncia una edición 50 aniversario de ‘Aladdin Sane’ de David Bowie

El 14 de abril de 2023 marcará el 50 aniversario del icónico lanzamiento de Aladdin Sane de David Bowie, que salió a la venta solo diez meses después de su exitoso álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

La canción principal y otras como «Lady Grinning Soul» y «Time» marcaron un avance significativo en su música en comparación con su predecesor, incorporando metales, vientos de madera, emotivos coros y la distintiva interpretación del piano de Mike Garson. Con motivo del 50 aniversario, se lanzarán dos ediciones limitadas conmemorativas de Aladdin Sane; una en vinilo LP masterizado a media velocidad y otra en un Picture Disc LP grabado con el mismo master.

Aladdin Sane fue precedido por dos sencillos: «The Jean Genie» y «Drive-In Saturday», que alcanzaron el número 2 y 3 en las listas de sencillos del Reino Unido. Además, marcó el primer número uno de Bowie en las listas de álbumes. También hizo su debut en las listas de éxitos de EE.UU, llegando al top 20 de los mejores álbumes del país, donde se lanzó una versión editada de «Time» como sencillo. La portada del álbum se ha convertido en una de las más famosas de la historia (consulta nuestro artículo especial sobre ella) y se rumoreaba que era la más cara producida hasta ese momento, una imagen que se ha convertido en un símbolo de la cultura pop a nivel mundial. La fotografía fue tomada por Brian Duffy, quien también haría las portadas de Lodger en 1979 y Scary Monsters (And Super Creeps) en 1980.

Este nuevo lanzamiento de Aladdin Sane fue cortado en un torno Neumann VMS80 personalizado con electrónica completamente recreada de los masters originales a 192 kHz, sin procesamiento adicional en la transferencia. John Webber realizó el corte a media velocidad en AIR Studios.