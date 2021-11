Delaporte lanzan el EP ‘Abril’ y anuncian conciertos

Delaporte lanzaban el pasado año Las Montañas, un disco que comprende todo un viaje de lucha interior contra todas las formas de opresión que impiden a una persona ser quien quiere ser, que le impiden ser libre.

Siguiendo la idea central del álbum, el dúo de electrónica-pop puso en marcha posteriormente el proyecto feminista Titanas, que apostaba por la visibilización de la mujer en la industria del directo y contaba con la participación de Amaral, Anaju, Belako, Dora, Rigoberta Bandini, Rozalén y Zahara. Le siguió el single veraniego “Droga Dura”, en la que han querido dar un tono muy sincero y honesto sobre algo muy básico: estar in love con una persona que no te hace mucho caso. Una canción que forma parte del EP Abril que hoy ve la luz.

Con “Abril” nos encontramos ante un mensaje más terrenal, del día a día, que muestra los sentimientos más urgentes de Delaporte: “Abril fue un mes de cambio personal radical para [email protected], un mes de transición, difícil y bonito a la vez. En el pasado hemos hablado mucho de empoderamiento y superación, pero ahora queríamos poner el foco en los sentimientos más urgentes y los retos del día a día, porque siempre hay mucho que aprender y muchos patrones que superar por mucho que sepas qué sería lo correcto. También fue un mes que nos marcó a nivel laboral, ya que en abril de 2020 hubiésemos comenzado la gira y no fue hasta abril de 2021 cuando la pudimos arrancar realmente” comentan.

El EP contiene cuatro temas, en palabras de Sandra Delaporte: “’Droga dura’, que se presentó en verano y que muestra el enganche a una persona y el no poder evitarlo. El estar mal cuando te hacen ghosting, pero aceptarlo. ‘Narciso’, donde volvemos al house noventero y que habla de aquella persona egoísta que te trata mal y de la que es tu responsabilidad salir, ya que el mundo está lleno de ellas. ‘Kryptonita’, que refleja la ayuda que encuentras en tus amigos para salir de la oscuridad que uno se crea cuando ya no te encuentras a ti mismo, porque una persona no quiere que brilles. Y ‘Desnudarnos otra vez’, donde por primera vez en uno de nuestros discos se escucha una producción con guitarra y batería acústica. La canción habla de desnudarse en todos los sentidos ante alguien y de esa sensación dulce y de éxtasis que se siente”.

“Abril” lo completan tres remixes, de la mano de Van17ino6, L’Voix y Oddliquor. “Al igual que en Titanas hicimos piña con mujeres, en Abril quisimos contar con productoras y productores españoles que nos inspiran”. Y es que la idea del grupo es volver a los sonidos más clubbing de su carrera. “Queremos dejar atrás lo orgánico y volver al formato club, a bailar, a vivir una fiesta con todos nuestros seguidores”, aseguran.

El álbum, producido y compuesto por Sandra Delaporte y Sergio Salvi y masterizado por Santiago Quizhpe, viene acompañado de un corto titulado “Abril: Hasta quedarnos rotos”. Dirigido por Martina Hache, muestra el concepto del disco bajo la interpretación de la autora.

Conciertos de Delaporte

Delaporte ofrecerán conciertos en Madrid (12 de febrero de 2022, La Riviera. Entradas en Ticketmaster) y Barcelona (26 de febrero, Razzmatazz. Tickets en cruillabarcelona.com); además del resto de ciudades que pueden ser consultadas en www.planetevents.es

PRÓXIMOS CONCIERTOS

26/11 Bilbao – Stage Live *Últimas entradas

27/11 San Sebastián – Dabadaba *Sold out

4/2 Huesca – La Veintiuno

5/2 Zaragoza – Sala de Armas

12/2 Madrid – La Riviera

26/2 Barcelona – Razzmatazz (Cruïlla Primavera)

6-7/5 Granada – En Órbita

10-12/6 Palencia Sonora