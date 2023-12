Dinosaur Jr. interpretan ‘Gigantic’ de Pixies con Kim Deal

Dinosaur Jr. continúan con sus conciertos especiales. Estos días, los de J. Mascis -que el próximo 2 de febrero publicará su quinto disco en solitario, What Do We Do Now, que editará Sub Pop Records- actuaban en Brooklyn celerando los 30 años de Where You Been? en una serie de actuaciones especiales.

Por allí pasaron invitados especiales como Craig Finn y Tad Kubler de The Hold Steady, pero la verdadera sorpresa de la noche fue la aparición de Kim Deal, cuya banda The Breeders también está celebrando el 30 aniversario de su mítico The Last Splash (1993). La norteamericana se unión a J. Mascis, Lou Barlow y Murph para interpretar «Tarpit» de Dinosaur Jr antes de sumergirse en su propio repertorio para tocar «Divine Hammer» de The Breeders (que J Mascis remezcló en su momento) y terminar con una versión poderosa de su clásico de Pixies, «Gigantic».

Una noche para el recuerdo para los fans de los 90. Dentro vídeos.

Disfruta de Dinosaur Jr. con Kim Deal