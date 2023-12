And Also the Trees anuncian nuevo disco para febrero

And Also the Trees anuncian un nuevo álbum que será publicado el próximo mes de febrero. Fundados por el cantante Simon Jones y su hermano guitarrista Justin en 1979, han mantenido una presencia continua en las escenas post-punk, rock alternativo y gótico a nivel mundial. Han lanzado quince álbumes de estudio y han realizado giras con frecuencia en toda Europa, así como en América del Norte y Japón.

Los paisajes sonoros de su nuevo disco, Mother-of-pearl Moon, surgieron de una serie de improvisaciones de guitarra eléctrica creadas en las horas previas y posteriores al amanecer durante un mes de soledad en 2020. Con la hábil integración e imágenes agregadas por la voz, clarinete, piano, percusión, autoarpa y Moog, se llega a una música cinematográfica, que evoca diversos géneros de los años 50 a los 70.

El primer sencillo que conocemos es «This path through the meadow», una canción que explora la interconexión de la naturaleza humana y la naturaleza en sus formas animales y botánicas.