Dinosaur Jr. y Kevin Shields (My Bloody Valentine) versionan a The Cure

Dinosaur Jr. actuaban hace un par de días en la sala The Garage de Londres, donde invitaron a subirse al escenario a Kevin Shields de My Bloody Valentine para interpretar junto a ellos su reconocida versión del «Just Like Heaven» de The Cure.

Esta no es la primera vez que les veíamos juntos en directo, ya que son artistas a los que une una gran amistad desde hace muchos años. El tema de los re Robert Smith no fue el único que interpretaron, porque también sonaron esa «Tarpit» incluida en You’re Living All Over Me y la pista «Thorn» de My Bloody Valentine.

Escucha a Dinosaur Jr. junto a Kevin Shields (My Bloody Valentine)

Ayer mismo hablábamos del que será el nuevo disco de J. Mascis de Dinosaur Jr. What Do We Do Now, que será publicado el próximo 2 de febrero a través de Sub Pop Records. Un álbum que comenzó a tomar forma durante los últimos días de la pandemia. Utilizando su propio estudio Bisquiteen Studio, comenzó a componer una serie de canciones en acústico con una dinámica diferente a la que crea para su banda.