Entrevistamos a Ghouljaboy

El jerezano Ghouljaboy nos atiende en esta ocasión para hablarnos de la acogida de sus últimos proyectos, la creación de la narrativa y conceptos detrás de sus obras, sus influencias creativas, el mundo de los sueños y las pocas ganas que tiene de irse a vivir a Madrid.

“Para mí es como el punto más importante del disco, incluso más allá del concepto: es el cómo transporta a la gente al escucharse”

Acabas de sacar single con shego, AMIGOS NUEVOS ¿Qué tal el lanzamiento?

La verdad que ha sido muy, muy, muy gratificante porque ha tenido una acogida que no esperaba, en el sentido de que ha sido un single que hemos hecho por gusto, que teníamos compuesto desde hace 1 año, pero los regrabamos hace poco y dijimos bueno, ya es hora de sacarlo, ¿no? Y fue así como sin, sin gran pretensión, ¿sabes?

Sí, además, es un momento súper dulce para shego. Creo que desde el último disco que sacaron es un súper momento también para ellas.

Sí, sí, la verdad que ha sido muy guay. Ha sido como muy de amigos, ¿no? Como el título dice: AMIGOS NUEVOS. Ha sido muy de amigos a la hora de sacarlo y tal, pero el recibimiento ha sido muy guay y la gente lo está disfrutando mucho en esta primera semana y media, que es lo que lleva fuera y es maravilloso.

Me alegro porque es un temazo. Habiendo mencionado ya el single, yo quería hablar verdaderamente del disco, OH NO SIZYGY!, no sé si lo he pronunciado bien.

Sí, perfecto, perfecto a la primera encima (risas)

Salió en junio de este año. ¿Cómo va su vida por ahora? ¿Cómo ha sido su trayectoria?

Buah, ha sido muy guay, sobre todo estos últimos meses, porque bueno, temporada de verano, ha sido como la de festivales, ¿no? Pero desde septiembre hasta ahora, ha sido la gira de presentación. Y yo creo que es un disco que tiene como dos momentos: una parte tiene el escuchártelo entero en tu casa flipando abstraído y después el directo.

Porque el directo que habíamos preparado la banda y yo juntos para ese álbum lo hicimos a conciencia, porque queríamos transmitir esa atmósfera que tiene el álbum y esos escenarios en los que se presenta. Para mí es como el punto más importante del disco, incluso más allá del concepto: es el cómo transporta a la gente al escucharse y quería que eso fuera en directo y la verdad, que muy contento porque lo hemos conseguido de una forma muy guay en estos conciertos a base de rodaje y de tocarlo a conciencia. Así que no sé, es como un momento muy chulo. Porque por una parte la gente que me conocía ya lo está gozando, pero a día de hoy todavía hay gente que lo sigue descubriendo y que me está descubriendo gracias a él, así que es una maravilla. A pesar del nulo trabajo por parte de la discográfica desde su lanzamiento, así que va guay, va guay, guay, guay.

“Yo lo que siempre digo es que a la hora de hacer un álbum me gusta hacerlo como que sea un todo, ¿no? Como que sea una historia”

O sea, ¿que en cuanto a recibimiento sientes que está teniendo más repercusión que álbumes anteriores, quizás?

Quizás no, no más que dreamcore, porque dreamcore quizá era como mucho más asequible, podamos decir. Creo que es como un álbum que es menos asequible en cuanto a que te entre de primera, porque es un poco más complicado. Yo qué sé, tiene intros de 1 minuto y medio así de random, porque se me cantó a mí de meterla y ya está. Pero sí es un álbum que, como que afianza mucho más mi posición creativa o mi posición como artista en la hora de querer centrarme en lo que es ofrecer un producto 100% mío.

Ya que has mencionado los proyectos anteriores, ya que has mencionado dreamcore, ¿qué relación tienen? Porque sé que hay como una narrativa entre los 3 discos, como un concepto detrás…

¿Sí?

Por lo menos es lo que dice Genius

Sí, sí, tal cual

Pero mejor escucharlo de tu propia mano, el dónde narrativamente se ubica. ¿Qué relación hay entre dreamcore, OH NO SIZYGY! y El Rascal?

Yo lo que siempre digo es que a la hora de hacer un álbum me gusta hacerlo como que sea un todo, ¿no? Como que sea una historia. ¿Qué pasa? Que, con el transcurso de diferentes álbumes, me he encontrado con que, veces a conciencia, otras veces inconscientemente, lo he situado todo dentro de un mismo universo, ¿sabes? No es como que sean entregas consecutivas. No es una precuela, ni secuela, pero sí que comparten universo.

Sí, que se encuentran como en un multiverso de que ambos son diferentes mundos, pero que que están ahí

¡Sí! Yo soy muy fan de Lynch, ¿no? Y no sé si has visto las pelis de Lynch, como Mullholand Drive, Twin Peaks y yo qué sé, Carretera Perdida. Aunque sean mundos diferentes, parece que están todos dentro de lo mismo, como que tienen esa esa vibra similar. Pues un poco por ahí, como que tiene ese ese punto. Lo que pasa es que claro, que ya hay puntos de conexión en los que hago una conexión directa en plan de referencia a otro álbum, algún personaje y tal.

Y al fin y al cabo es como una especie de historia y una especie de lore que hay ahí que disfruto muchísimo haciéndolo. Es como que me gusta mucho. Siempre digo “bueno, venga, voy a hacer un EP que tampoco tenga tanto lore, pero inconscientemente al final acabo haciéndolo, no puedo, no puedo.

O sea, que no es una cosa implícita que tú digas: “voy a crear una narrativa que tenga que ver” O se manifiesta, a veces sí, a veces no.

Cuando lo concibo como un álbum sí, pero muchas veces hay canciones que no les veo la conexión, pero acaban teniéndola. Yo voy a conciencia a hacer el álbum, el problema es cuando voy a hacer un single, o un EP, que a lo mejor no, no está ahí, pero acaba estando.

“Realmente cada álbum está hablando de vivencias mías propias”

Me gustaría entenderlo dentro de tu cabeza. ¿Cómo lo personificas ¿Es como algo abstracto, como si fuese un color…? Como estas personas que identifican la música con colores o sentimientos ¿Cuáles son los protagonistas de estas historias?

Yo creo que, realmente todos los álbumes, por muy tergiversal que parezca todo y que parezca que esté todo ahí como mezclándose, o parezca rebuscado, realmente cada álbum está hablando de vivencias mías propias. Está hablando de cosas reales que están adornadas con ese envoltorio y al fin y al cabo lo que estoy haciendo es como coger distintos momentos de mi vida o distintas situaciones o emociones en los que me encuentro y darle un envoltorio y darle una historia a partir de ello. Yo creo que el protagonista soy yo siempre.

Como todos los músicos.

Como todos los músicos (risas). Hay cosas que no cambian, por mucho que uno intente dárselas de interesante acabamos siendo así de egocéntricos.

¿Nos puedes hablar del del título un poco, de qué concepto definido hay en OH NO SIZYGY!? Porque es un término inglés, si no me equivoco, sobre la configuración de 3 cuerpos en línea en un sistema.

Sí, yo no lo sabía. En plan, no sabía el término, no sabía la existencia de su palabra hasta hacerlo. Porque sí que sabía que la historia del álbum trataba sobre un personaje que por x motivo quería alinear las estrellas.

Y como que ese es el momento principal del álbum: él quería alinear las estrellas para recuperar su amor, pero sí lo hacía destruía la ciudad, pero le daba igual porque él pensaba que era lícito. Total, que el eje central o la acción central que tiene que hacer el personaje era alinear las estrellas. Y digo yo, “seguro que hay algún término de astronomía que hace referencia a eso”. Y así fue como dí con ese término que es sizigia, en inglés sizygi y dije wow, pues sí que mola. Mola y es bien raro, así que para dentro.

¿Y qué fue antes la historia que me cuentas sobre la alineación de las estrellas y de ahí tomaste la idea para el sonido o fuiste componiendo el sonido y te recordó a esa historia?

Fue simultáneo, cuando yo hago música siempre hay como 3 puntos, que son conceptos, música y letras. Y a veces haciendo la composición, pues hay días o semanas que va avanzando un poco más el concepto, otros más la composición…pero al final es un toma y daca de las 3 partes hasta que al final se enciende la bombilla y confluyen las 3 y ya va todo seguido. Hay como un momentito dulce ahí en el que tú dices, “buah, ya está todo”, se une todo y como que todo va avanzando a la vez. Es como casi simultáneo, ¿sabes?

“Cuando un artista crea arte lo hace en base a la confluencia de sus vivencias, de sus influencias, de sus sentimientos y al final cuando sueñas, estás haciendo eso de una forma totalmente libre, sin restricción”

Y toda esta inspiración que te viene al momento tanto de componer como de crear la historia y demás, de qué crees tú que te llega. Como persona y como artista. ¿De qué te influencias más? ¿De literatura, de música, de cine…?

Yo creo que aparte de las influencias típicas que son la literatura, cine, todo lo que va uno consumiendo. Creo que también, como que los 2 puntos que más me influyen a la hora de hacer música y en general son los momentos de autorreflexión. Porque me gusta mucho ir a pasear, en plan, a mi bola, desconectar solo, pasear, ver atardeceres…ese rollo. Y como que es un momento de desconexión que me hacen recapacitar muchas cosas y recordar o planificar de una forma mucho más…como si estuviera en otro momento, en otro sitio. Y también de los sueños, porque siempre digo que realmente creo que los sueños son la forma más más pura del arte, ¿no? Cuando un artista crea arte lo hace en base a la confluencia de sus vivencias, de sus influencias, de sus sentimientos y al final cuando sueñas, estás haciendo eso de una forma totalmente libre, sin restricción. Así que creo que esos 2 puntos son los que más me influyen siempre.

O sea, que si te pudieras decidir por una corriente artística favorita, dirías el surrealismo, ¿no?

Podría ser, pero no el surrealismo clásico. No el surrealismo típico de la Generación del 27 y esa peña, yo creo que sería un poco el de Donald Glover en Atlanta.

Sí, claro.

Ese ese ese. Ese concretamente.

Te pega. En el disco el inglés se ha hecho muy presente, más de lo que ya estaba en tu discografía, también las dos colaboraciones Myd y Dent May son internacionales. ¿Cómo surgieron estas?

Pues surgieron de esto típicos que, yo los llevo escuchando desde hace varios años y los seguía y ellos me seguían, pero nunca habíamos interactuado, típico le contesto y una historia, ellos me contestan. Y creo que para esas canciones como que me cuadraban mucho ellos ahí y me apetecía y fue como un momento ahí de amistad virtual que se fue forjando con el tiempo y que derivó en una canción. No fue nada forzado de “no, vamos a hacer esto, mi discográfica ha dicho que es que si”. Nada, fue supernatural. Por eso moló y por eso también coincidí con con Myd en Austin y todo eso rollo. Fuimos a comer como y fue bastante natural, nada forzado y ellos pillaron muy guay la vibra de lo que era el álbum y de lo que quería que aportara. Así que muy buen, muy guay.

Porque, ¿No pensaste en algún artista nacional que te hubiese gustado o que dijeses “ay, pues me hubiese pegado si no hubiese tenido a tal, me hubiese gustado tener…”?

No, porque no es que yo quisiera meter a artistas por fuerza, sino que simplemente surgió. Yo no tenía en mente meter colaboraciones, pero surgió así y surgió.

Porque tú en la escena española, ¿cómo te sientes? ¿dónde te sitúas? Si es que te sitúas

Buah, esa es la cosa, que estoy demasiado alejado de todo, en plan no soy lo suficientemente indie-guitarrero-madrid. Tampoco soy lo suficientemente urbano moderno. No sé, yo como que estoy un poco a mi bola. Es como si realmente estuviera en una dimensión paralela en la escena nacional

No sé, realmente y no lo digo como algo así de no tener humildad, pero es que no hay nadie que tenga un sonido como el mío. Me refiero, no hay nadie con el que me sienta realmente conectado al cien por cien en la forma de hacer música o en la inquietud musical en la escena, ¿sabes? Hay muchísima gente que me gusta: Depresión Sonora, La Plata, shego, no sé. Hay mucha gente que me gusta y que disfruto, pero no hay una un grupo con el que yo pueda decir, “vale, somos de la misma escena, de la misma onda”. Quizá también influye un poco que no estoy en Madrid y sigo viviendo en Jerez y espero seguir viviendo por el sur y no tener que irme a esa ciudad. Puede que eso también influya, ¿no?

Eso es fuerte, que como artista hayas decidido activamente el decir “no me voy a ir para tener más oportunidades” me sorprende.

Yo creo que he subido tanto a Madrid, he pasado tanto tiempo allí, rollo de pasarme una semana, un mes o volver a subir, que he dicho: “Mira, paso, paso, paso”. Estoy mucho mejor mi bola aquí. Cuando tengo que subir subo, estoy allí con los chavales y con gente y tal guay, pero no, no. Yo necesito estar bastante a mi bola y dejarme de tonterías de allí.

Justo salía una entrevista hace poco, que creo que fue en Jenesaispop, en la que creo que JUICY BAE decía que se tuvo que ir, que es también andaluza ella, y que tuvo que irse a Madrid o Barcelona obligatoriamente para darse a conocer, hacer contactos y demás. A Quevedo incluso, le paso lo mismo, que es otra historia.

Sí, hombre, siempre está eso de que obviamente, si te mueves por Madrid y tal…Obviamente yo he tenido que subir a Madrid. Yo estaba en Madrid, he dado un evento en Madrid y he estado relacionándome con gente de allí, pero no, no he tenido que dar el paso por suerte de tener que mudarme allí por fuerza. En su momento quería, pero gracias a Dios no lo hice.

¿Crees que hubiese cambiado tu sonido o tu forma de hacer música o tu proyecto si te hubieses quedado?

Puede ser, pero seguramente mis ganas de vivir, seguramente sí que hubieran cambiado, eso sí, eso sí que hubiese cambiado

(risas)

Bueno, ¿Qué esperas para OH NO SIZYGY! y futuros proyectos? Es decir, has tocado un montón de palos. Empezaste haciendo trap, has tocado el citypop, el postpunk, un poco de todo, ahora este último disco, que para clasificarlo como periodista da mucha rabia, que lo sepas.

(risas)

¿Qué cosas tienes en mente que no hayas tocado ya?

Pues no, no sé, porque no es algo que yo diga: “Quiero hacer esto”. Si no que es algo que me surge. No sé, también algunos de mis referentes como Toro y Moi, son una gente que van navegando en los géneros en base a lo que le apetece hacer y es un poco mi filosofía. Sí es cierto que ahora estoy bastante guitarrero, más guitarrero de lo normal, pero no sé, a saber cuánto dura, porque por otra parte también me gusta mucho el ambient y ese tipo de música, pero eso sí que lo veo como un proyecto paralelo. No lo haré como ghouljaboy, lo haré como un proyecto paralelo, pero ahora mismo sí, bastante guitarrero. Así que lo que se viene seguro ahora para principios de año es bastante, bastante guitarra, sí.

Sí te pegaría un disco a lo Aphex Twin totalmente.

Sí, sí, sí, sí, sí, sí, es que me apetece. Me apetece muchísimo. Quizás eso, un EP o un proyecto paralelo…A ver que se me va ocurriendo.

Ya se verá, por ahora en los escenarios es momento guitarrero a tope.

Sí, eso sí, a tope. La verdad que encima disfruto mucho porque la guitarra es como el único instrumento que puedo tocar cien por cien bien. Toco sintetizadores, teclado, pero la guitarra es como mi instrumento y siempre disfruto de un buen momento guitarrero, así que se viene, se viene.

Perfecto, estaremos ahí, estaremos atentos.