Dirty Three tendrán nuevo disco en junio

Dirty Three regresa con su nuevo álbum Love Changes Everything, que saldrá a la venta el 28 de junio a través de Bella Union. La banda del Bad Seed Warren Ellis, junto a Mick Turner y Jim White se formaron en Melbourne en 1992, para tocar con guitarra, batería y violín o viola; en un par de años, habían salido de Australia y se habían globalizado. Durante los diez años siguientes, hicieron giras por todo el planeta, grabaron siete álbumes y se independizaron para establecer fructíferas colaboraciones con numerosos artistas (Nick Cave, Cat Power, Bonnie «Prince» Billy, PJ Harvey, Nina Nastasia).

Su nuevo trabajo propone borbotones turbios de distorsión, guitarra sucia, manchas de violín y baterías a veces aporreadas más allá de la capacidad de recepción de los micrófonos. Después de haber compartido el mes pasado un video para el estridente tema de apertura «Love Changes Everything I», ahora comparte «Love Changes Everything II».

Escucha ‘Love Changes Everything II’ de Dirty Three

Escucha ‘Love Changes Everything I’ de Dirty Three