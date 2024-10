Cruel World 2025: New Order, Nick Cave, OMD, Chelsea Wolfe, Depresión Sonora y más

El pasado 2019 antes de que estallara la pandemia, los responsables de Coachella anunciaban un festival en Los Angeles llamado Cruel World con el objetivo de convertirse en la fantasía de cualquier amante del postpunk y la new wave de las cuatro últimas décadas.

Ya conocemos los nombres de su nueva edición, la de 2025, que se celebrará el sábado 11 de mayo, en Brookside en el Rose Bowl, con New Order y Nick Cave and the Bad Seeds como cabezas de cartel.

El Cruel World 2025 también contará con The Go-Go’s, OMD (Orchestral Manoeuvres in the Dark), Devo, ‘Til Tuesday, Death Cult, Garbage, She Wants Revenge, Alison Moyet, Chelsea Wolfe, She Past Away, Blancmange, los españoles Depresión Sonora, Mareux, Nation of Language, Provoker, Clan of Xymox, Stereo MC’s, Kite, Midge Ure, N8noface, Eyedress, Actors, Light Asylum, Deceits, Social Order, Wisteria y Buzzcocks.

Consulta el cartel completo de Cruel World 2025

Las entradas para Cruel World 2025 saldrán a la venta el viernes 25 de octubre a las 11 a.m. PDT a través de su web.