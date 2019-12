En este programa de Ecos del siglo XX, llega podcast navideño un poco atípico, con Laura Pardo y José Ramón Pardo alternándose en las elecciones de música.

Suenan Stevie Wonder, The Dickies, Chuck Berry, The Sonics, Elvis Presley, Depressing Claim, James Brown, Descendents, Tom Petty & Heartbreakers, The Damned, Simon & Garfunkel, Heatwaves & Freddie Dilevi, John Cale, Weezer y Gomaespuma.

