Eels estrenan villancico: ‘Christmas, Why You Gotta Do Me Like This?’

Eels anuncian disco recopilatorio, EELS So Good: Essential EELS, Vol.2, que se lanzará el 15 de diciembre a través de E Works/[PIAS]. Un trabajo que incluye éxitos como «Fresh Blood» y «That Look You Gave That Guy», nuevas favoritas como «Earth To Dora» de 2020, así como tres pistas inéditas y cinco que se prensan en vinilo por primera vez, incluyendo «Royal Pain» de la película Shrek The Third y «Man Up» de la banda sonora oficial de Yes Man.

Entre las curiosidades que contiene se incluye el villancico «Christmas, Why You Gotta Do Me Like This?», una balada navideña con el característico giro melancólico de de los de E / Mark Oliver Everett, que narra una historia de amor no correspondido en la época navideña. Como comenta: “Quiero decir, en serio. ¿No he sido siempre bueno contigo, Navidad? Basta ya con el carbón en mi calcetín. Por el amor de Dios”.

La canción se suma a otros villancicos de la banda, «Everything’s Gonna Be Cool This Christmas» y «Christmas is Going to the Dogs».

Escucha ‘Christmas, Why You Gotta Do Me Like This?’ de Eels