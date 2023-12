Mañana viernes 8 de diciembre se publica el nuevo disco de Neil Young, Before and After. Una ecléctica colección de canciones oscuras, que lleva a los oyentes en un viaje profundo a través de una extensa carrera, pero trasladadas a syu versión acústica. Cada canción se entrelaza para crear un flujo continuo, ofreciendo una experiencia musical pura e íntima de 48 minutos. La producción del álbum ha sido llevada a cabo por Lou Adler y Neil Young, con la mezcla realizada por el propio Young y Niko Bolas (también conocidos como The Volume Dealers).

El repertorio incluye nuevas versiones de canciones desde los primeros días de su carrera con Buffalo Springfield, como «Burned», hasta temas más recientes como «Don’t Forget Me» (2021) o la inédita «If You Got Love».

Sobre el disco comenta: «El sentimiento se captura no en piezas separadas sino en una única pieza diseñada para escucharse en su totalidad. Esta representación de música desafía la reproducción aleatoria, la organización digital, la separación….Solo para escuchar. Eso lo dice todo».

Estas son las canciones de ‘Before and After’ de Neil Young

I’m The Ocean

Homefires

Burned

On The Way Home

If You Got Love

A Dream That Can Last

Birds

My Heart

When I Hold You In My Arms

Mother Earth

Mr Soul

Comes A Time

Don’t Forget Love