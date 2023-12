Devendra Banhart – Flying Wig (Mexican Summer)

Contaba Devendra Banhart a mi compañero Raúl Julián, en una reciente entrevista publicada en Muzikalia que su nuevo disco, Flying Wig, no era exactamente un álbum nostálgico: «Tiene más de sentimental, porque yo soy muy sentimental. Aunque (…) no es un tema de nostalgia o sentimentalidad, sino de llegar a un lugar que se sienta como la sombra de un sueño. Estábamos tratando de capturar un momento que se sienta como esos espacios Bardo, esos espacios liminales en los que estás entre dormida o estás totalmente despierta. Ese mundo de sombras me parece muy muy interesante. No es el subconsciente, no es lo consciente».

Y es que todo lo que envuelve a estas diez nuevas canciones grabadas junto a la escocesa Cate Le Bon, donde destaca la cuidada producción de sus armonías sintetizadas, desborda ambientes entre lo bucólico, lo místico, lo delicado, lo elegante y lo vulnerable. Una especie de canto de paz meditavito con transfondo queer, donde asoman influencias confesadas como las de Talk Talk, The Blue Nile o Prefab Sprout.

Paisajes exuberantes, con picos compositivos como una «Fireflies» que ralentiza la realidad o donde se perciben influencias de Brian Eno en pistas como «Charger» y la sombría «The Party». Momentos como la genial y vibrante «Twin», que trota sobre una línea de bajo y entre sintetizadores atmosféricos, la belleza sophisti-pop de «Sirens», proezas como «Nun» y la primaveral «May» o el hipnótico inicio de una «Feeling».

Un notable trabajo en el que continúa amplificando su particular manera de entender el arte, sin sentirse preso de su pasado.

Escucha Devendra Banhart – Flying Wig