Efterklang lanzan la canción ‘Hold Me Close When You Can’

Efterklang están de vuelta con el que será continuación de Alid Sammen (2019). El trío danés formado por Casper Clausen, Mads Christian Brauer y Rasmus Stolberg comparten otro de los sencillos del que será su sexto disco, que se publicará el próximo 8 de octubre a través de City Slang con el título de Wildflowers.

Tras “Dragonfly” y “Living Other Lives” llega “Hold Me Close When You Can”, que fue publicada primero a través de la plataforma Efterklang Developed en mayo de 2021. Durante cinco días, los aficionados y amigos fueron invitados a colaborar mediante el uso de sus ojos y cámaras a reaccionar a la canción mientras la escuchaban. En total participaron más de 800 personas de 49 países diferentes, y sus fotos ahora forman el video musical de “Hold Me Close When You Can”. Matt Felstead ha editado las fotos para la canción , y todos los que contribuyeron comparten el crédito del director del video.

“El video no se trata de presentar nuestra música de la manera más impresionante y llamativa, se trata de colaborar“, explica Efterklang , continuando “Es algo que nos damos cuenta que se ha convertido en un centro de cómo operamos como banda. Queremos crear junto con los oyentes y los asistentes a los conciertos, y seguimos buscando nuevas formas de hacerlo “. Efterklang Developed permite a los oyentes escuchar una nueva canción por primera vez antes de su lanzamiento oficial y responder a ella tomando fotos mientras se reproduce la canción. “Nos encantó la simplicidad y la simetría de la misma, y ??estábamos emocionados de ver cómo la gente interpreta la música a través de su propia realidad. Fue increíble ver lo que todos se dieron unos a otros”, dice Efterklang sobre el video.

Escucha ‘Hold Me Close When You Can’ de Efterklang