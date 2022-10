El NEU! Festival presenta el cartel de su novena edición

El NEU! Festival acaba de presentar el cartel de su novena edición que tendrá lugar entre el 26 de noviembre y el 28 de enero en Girona. La gira de Carolina Durante, el concierto especial de Navidad de Mishima, Tarta Relena, la presentación del primer disco en solitario de Ernest Crusats (líder de La Iaia), el primer concierto de Rufus T. Firefly en Girona, o el último concierto de la gira de Ferran Palau se encuentran entre las propuestas artísticas más destacadas de esta novena edición del NEU! Festival. Serán veintidós conciertos y una decena de actividades paralelas durante más de dos meses, con una programación más amplia y diversificada en las ciudades de Girona y Salt.

La principal novedad este año será la primera edición del NEU! PRO, un espacio de encuentro para la industria musical que se celebrará los días 27 y 28 de enero en el Centre Cultural la Mercè de Girona. La programación, que la organización desvelará próximamente, incluirá ponencias, mesas redondas, showcases o retransmisiones de podcast en directo, además de los conciertos ya anunciados en el C. C. La Mercè. El NEU! PRO, que quiere centrarse en el perfil musical del festival, pretende ser un punto de reunión tanto para la industria como para creadores musicales, dado que «sin artistas no hay industria», según afirman los organizadores.

Las actuaciones tendrán lugar en La Mirona de Salt, la Sala YEAH! de Girona y también, por vez primera, en el Sunset Jazz Club. Las entradas ya están a la venta en la web del festival.

