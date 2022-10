Como cada miércoles, aquí estamos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos elegido siete canciones de Pau Di Bitteti, Whale Nado, The Death of Robert, L’Últim Europeu, Mind Cinema, Mestral y Eterno Harlan.

Pau Di Bitteti – Conmigo

Pau Di Bitteti es una artista de La Plata, Argentina, que tras un tiempo como bajista, cantante o guitarrista de otras bandas decidió finalmente lanzarse en solitario. Su último sencillo vio la luz hace un par de meses y se titula «Conmigo». Una canción que justamente habla de encontrarse a uno mismo, tener claro hacia dónde se quiere ir y luchar por conseguir ese propósito.

Whale Nado – Legendary speaker

Whale Nado es una banda de Albacete que ya ha pasado en varias ocasiones por nuestra PlayList Emergente. Este verano incluimos uno de sus sencillos en nuestra PlayList de las Canciones de la Semana, un tema que anticipaba el que iba a ser su nuevo álbum. Un disco que finalmente verá la luz el próximo 3 de noviembre con el título de The Ocean Rebellion and Sonic Therapies, y del que hace poco nos adelantaron otra canción: «Legendary speaker».

The Death of Robert – Mosquito

The Death of Robert es un trío barcelonés formado por Lara Giardina, Pablo Salvadores y Robert Panadés que también ha pasado por nuestra PlayList Emergente en el pasado. Hoy vuelven a ella para presentarnos el primer adelanto de su nuevo álbum, que llegará en 2023. Su nuevo sencillo se titula «Mosquito» y es un tema de rock crudo y melódico que combina a The Doors con The Smiths. El próximo 12 de noviembre The Death of Robert estarán en la Sala Sidecar de Barcelona junto a la banda madrileña Hickeys. Puedes conseguir tus entradas aquí.

L’Últim Europeu – Estic per tu

El grupo valenciano L’Últim Europeu es otro de los nombres que repiten presencia en nuestra PlayList Emergente en pocos meses. No hace mucho pasaron por esta sección para presentar su sencillo «Empastre», el primero que se extraía de su segundo disco, Corredor Mediterrani, que verá la luz el 18 de noviembre. Hoy regresan a nuestra lista de emergentes con el segundo anticipo de su nuevo álbum, «Estic per tu». Una magnética canción en la que resaltan la belleza y la importancia de expresar el amor rememorando la efervescencia emocional de la adolescencia.

Mind Cinema – Anagrama

Mind Cinema es un grupo de Monterrey, México. Hace unas semanas publicaron su último sencillo hasta la fecha, «Anagrama». Una canción que habla de cómo compartimos el viaje de nuestra existencia con otros seres con los que se crean conexiones poderosas y a veces también tormentosas. «Anagrama» formará parte del nuevo trabajo discográfico de Mind Cinema, un EP titulado asimismo Anagrama.

Mestral – Por primera vez

Mestral es un proyecto musical iniciado en Tarragona hace un par de años. En 2021 publicó su primer LP, Las Causas Pendientes, al que siguió en 2022 un álbum en directo, Desde el Búnker. Ahora Mestral prepara un nuevo LP que estará inspirado tanto en lo musical como en lo lírico en el Alto Aragón, incluyendo elementos de su folklore. El tercer sencillo de adelanto salió hace pocos días y se titula «Por primera vez». Una canción con una progresión de acordes que recuerda al jazz y a la bossa nova cuya letra explora las primeras veces de toda relación.

Eterno Harlan – En la terminal

Eterno Harlan es un grupo valenciano formado en 2020. El 25 de noviembre publicarán su primer álbum, Inocentemente. Un disco que empezó con idea de ser un EP, que se retrasó por la pandemia y que finalmente será un LP que tomará el nombre de uno de los sencillos más exitosos del grupo. La canción habla de las esperanzas que ponemos en los nuevos comienzos, en iniciar nuevas etapas sin mirar atrás. Con Eterno Harlan y «En la terminal» despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!