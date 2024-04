El soulman Myles Sanko presenta “I feel the same”, tercer adelanto de su próximo disco

Myles Sanko es sin duda uno de los cantantes de soul más elegantes de los últimos años. Discos tan bien cincelados como Forever Dreaming (2014), Memories Of Love (2021), o su incendiario directo Live At Philarmonie Luxembourg (2023) así lo atestiguan. Su perfecta combinación de jazz, modern soul y rhythm and blues hace de su acto uno de los imperdibles, si de afición a la black music es de lo que estamos hablando.

De herencia que combina al continente africano con el europeo (sus padres proceden de Ghana y Francia) y criado en el Reino Unido, Myles Sanko hace gala de una voz y un despliegue de influencias que demuestra un gusto extremadamente refinado, transmitido fielmente siempre en su música.

Y de esa herencia, precisamente, es de lo que habla “I feel the same”, tercer single de adelanto, tras “Peace of mind” y “Dream chaser”, de lo que será su quinto álbum de estudio. Su título será Let It Unfold y ya está disponible en preorder a través de la web del músico . Se trata de un trabajo socialmente comprometido, como es habitual en Myles, que pretende lanzar un mensaje de solidaridad y hermanamiento entre razas y culturas. Algo de lo que habla la canción que nos ocupa.

“I feel the same” es, además de un temazo de modern soul altamente pinchable, un alegato en pro de la igualdad y la inclusión, traído precisamente por quien es un ejemplo de mezcla de razas y culturas. De hecho, el propio Myles dice al respecto: “Esta canción es un reflejo de mis propias experiencias como hombre mestizo, pero el mensaje se extiende a todas las personas. Se trata de romper barreras y reconocer que todos somos iguales. Debemos unirnos contra el racismo, la xenofobia y abrazar la belleza de la diversidad«.

En todo caso, tanto este como los otros adelantos no hacen sino que tengamos unas ganas enormes de poder escuchar el disco entero y de tener a Myles paseando su elegancia y extraordinaria voz por los escenarios españoles.