El Telescopio 734, There’s A Riot Going On, con canciones de YLT, Slowdive, The Sundays, Blonde Redhead…

Sly & The Family Stone en 1971 y Yo La Tengo en 2018 publicaron sendos álbumes titulados There’s A Riot Going On, respondiendo con serenidad a los gritos y la violencia. El Telescopio se inspira en eso para rechazar con calma la imagen que ofrece Palestina y las manifestaciones en Madrid, con canciones de esas que remueven por dentro pero que siempre habrá alguien que las tache de ñoñas:

Yo La Tengo, At Swim Two Birds, Slowdive, Sodastream, Atlas Sound, Entre Ríos, Nico, Dominique A, PJ Harvey, Lush, The Sundays, Blonde Redhead, Laetitia Sadier, The Antlers, Iron & Wine, Sufjan Stevens, Everything But The Girl, The Feelies, Peter Broderick, Mazzy Star, Mojave 3, y Barry McGuire.