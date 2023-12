Soleá Morente (La [2] de Apolo) Barcelona 30/11/23

Con la una sala Apolo llena a reventar, Soleá Morente llegaba a Barcelona para oferecer las bondades de su último disco Aurora y Enrique (2021), un trabajo en el que la figura de sus padres era el eje que vertebraba un cancionero apasionado y lleno de emociones. Y es que Enrique Morente estuvo muy presente en el concierto de ayer, tanto que hasta Soleá comentó al público que Barcelona era una ciudad muy importante para su padre, y que para ella era un sueño estar en la Ciudad Condal presentando su música.

En el escenario apareció puntualmente con una banda excelente, y arrancaron con “Aurora”, tema que abría su último trabajo, y que cantó arropada por un público entregado a la artista madrileña. El repaso a sus últimas canciones siguió con “Ayer”, una “Marcelo Criminal” muy esperada por los fans, o una preciosa toma de “Polvo y Arena”.

La pequeña de los Morente tiene un duende especial: sus ademanes flamencos, y su interacción con el público hizo que se creara un ambiente muy familiar. Acompañada por un bailarín coreografiaron las aplaudidas “Cariño”, “Ducati”, y esa fenomenal versión de Raffaela Carrá que le produjo Guille Milkyway titulada “No Pensar en Ti” que fue toda una fiesta.

En los bises nos regaló la hermosa “Gitana María”, una “Baila Conmigo” que es un himno al empoderamiento femenino, y “Cosas Buenas” que contiene unos versos que se te quedan prendados en la memoria: “Átame a las líneas de tu mano que a veces me pierdo. Y no veo las señales que me envías desde lejos. Dame algo más que palabras, dame otro beso en la cima de una montaña. Como aquel verano que hizo tanto calor”.

Soleá es todo arte, y ayer lo desplegó con elegancia y maestría.