Entrevista a Cathy Claret que vuelve con ‘Así Soy Yo’

La gran Cathy Claret retoma el pulso discográfico gracias al apoyo de una escudería japonesa, y acaba de editar Así Soy Yo (Important Records, 2022), un disco que contiene melodías muy arraigadas a su estilo personal: rumba, pop, reguetón, trap. Todo pasado por el filtro de Claret hasta desembocar en su Gipsy pop. Hablamos con ella.

«Este disco está hecho al 100% con jóvenes músicos gitanos, producción y ritmos, así como instrumentos y voces. Hasta el videoclip, y todo hecho desde el gueto»

En este disco quieres dejar claro que tenías un concepto claro. Explícanos en qué consiste y si has conseguido darle forma.

Totalmente. Ya lo había hecho en el pasado, pero no lo había reincidido más y en este disco si lo he hecho. Este disco está hecho al 100% con jóvenes músicos gitanos, producción y ritmos, así como instrumentos y voces. Hasta el videoclip, y todo hecho desde el gueto -grabado en un piso familiar del barrio de La Mina, en la calle de Camarón-, y los videos en San Roc y La Mina con familiares y amigos. Es POP mi estilo Gipsy Pop se podría llamar, quizás.

¿Por qué una artista de la trayectoria de Cathy Claret tiene que esperar que la llamen para grabar desde Japón?

Para mí es positivo, un privilegio. El mercado es más grande y aun se venden discos físicos, y lo que me ofrecen es muy bueno, aunque las cosas no son como antes sigo teniendo fans. Me tratan muy bien y me valoran. Esta vez estoy haciendo la promoción por videoconferencia con interprete y todo. Treinta y cinco entrevistas para los medios más importantes, y también está sonando en las FM más importantes del país, y en dos compañías aéreas. A todo esto, los discos están disponibles en las tiendas y hasta hubo una tirada especial para los periodistas.

¿El disco tendrá distribución por España?

En España no creo. Estarán de importación como mis primeros discos; de momento hay distribución en UK y se está hablando con Francia. Aunque me da un poco de pena que no esté aquí por mis fans y seguidores, pero me considero afortunada en estos tiempos tan difíciles poder seguir haciendo música.

¿Cómo ha sido el proceso de grabación de Así Soy Yo?

Empecé con mi colega primo de La Mina, un joven musico gitano llamado Che y me devolvió la ilusión, porque al fin podía hacer la coproducción que yo soñaba y llamar por la ventana si quería voces, coros y palmas a sobrinos. Un disco así grabado con productores y estudio no tendría precio. Allí soy muy querida y me ayudan mucho y quieren participar, y me siento bien haciendo mi música rodeada de primos y familiares que me conocen más que nadie. Es un concepto 100% hecho con jóvenes músicos gitanos y hecho en el gueto, y los videos también.

Combinas muchos estilos musicales, incluyendo el trap y el reguetón. ¿Qué opinión te parece el boom de lo urban en el panorama del pop?

El flamenco trap y reggaetón era la música que escuchábamos en los barrios hace muchos años; lleva toda la vida allí y yo siempre lo he escuchado. De hecho, participe en un video de Moncho Chavea y Original Elias hace años y era como una música popular con sus conciertos al margen e ídolos que no salían en las radios o revistas u otros medios. Era mal visto por managers y discográficas percibido como música para los bajos fondos o algo así. Estos sonidos nacieron en los barrios y, sobre todo, en los barrios gitanos, ya que el flamenco lo tenían y lo mesclaban con sus vecinos latinos etc. Pero ahora que está de moda y considerado «cool», ya no es de los gitanos ni de siquiera de la gente de barrio un poco marginal, sino que se ha apropiado por gente de más nivel económico y por la industria musical, pero la semilla viene de los barrios. Como todas las tendencias y estéticas se crean en los barrios, y son recuperadas años más tarde y como «novedad»; esto a mí personalmente me chirria un poco la verdad sea dicha. Por todo esto también quise hacer las cosas desde el gueto, aunque debo precisar que lo mío ni es trap ni es reggaetón ni es flamenco: en todo caso sería gipsy pop.

Explícanos las colaboraciones del disco y cómo fueron surgiendo

Las colaboraciones surgieron de gente que me admiran y a la que admiro mucho y nada más. Les propuse la idea me respondieron a la primera y estoy muy agradecida.

En el disco hay tres versiones. ¿Por qué elegiste estos temas y qué representan para ti? (Ray Heredia, Jeanette y Bobby Hebb)

Después de grabar ocho canciones mías pensé que nunca había grabado una canción que no fuera mía y, ¿por qué no? ¿Por qué no darme este gusto? Y escogí tres canciones que me habría gustado escribir que son maravillosa y así fue. Aunque la verdad impone mucho hacer versiones por eso las hice a mi manera.

Eres una activista combativa por los derechos de la comunidad gitana. ¿Qué opinión tienes sobre la visibilidad que se le está dando a la música gitana en Catalunya y el resto del país?

Te digo que no, un NO rotundo. Porque los mejores ritmos y temas urbanos vienen de los gitanos, y no se les da visibilidad; porque en los barrios hay mucho trap, reggaetón flamenco y ritmos urbanos, pero no tienen ni entrevistas ni teles ni están apoyados. Por no hablar del flamenco y flamenco fusión gitano que lo dejan escondido. Hay como un intento institucional de tapar todo lo racial que da miedo.

¿Tienes pensado de presentar el disco en directo?

Sí, por eso esta vez hice la promo por video conferencia con Japón en vez de ir allí porque estamos preparando unas cosas con músicos japoneses muy famosos, y hasta aquí puedo contar.