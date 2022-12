Libro: Mark Lanegan – Cantar hacia atrás y llorar (Contra) 

Sabiendo de sus antecedentes, era de esperar que el libro de memorias de Mark Lanegan quedase materializado en una propuesta abrasiva y desgarradora, pero lo cierto es que cualquier expectativa previa resulta desbordada en base al propio contenido de la obra. ‘Cantar hacia atrás y llorar’ (Contra, 22) es uno de esos títulos que dejan consecuencias irreversibles en el lector, después de hacer que el ‘Trainspotting’ (93) de Irvin Welsh parezca un producto para niños.

El que fuese vocalista de Screaming Trees y The Gutter Twins (junto a Greg Dulli), firmante también de una extensísima y brillante carrera en solitario y colaborador de Mad Season, Isobell Campbell, Duke Garwood, Soulsavers o Queens Of The Stone Age, presenta una autobiografía que abarca desde sus inicios en la deprimente localidad de Ellensburg hasta su intento por desintoxicarse a los 33 años de edad, incluyendo de paso un prólogo impagable. Esta no es otra historia más acerca del músico que cae en el oscuro mundo de las drogas, sino que el argumento apunta sin tapujos a la incómoda, honesta y dolorosa desventura de un auténtico yonqui y traficante que, casualmente, también resulta ser una figura destacada dentro del rock independiente de la época.

Fallecido en febrero de este mismo año por causas que no se han hecho públicas, Lanegan se presenta a sí mismo como un tipo que va dando tumbos por ese camino marcado en todo momento y sin remisión por su adicción la heroína y que, mientras tanto, ve cómo se desarrolla a su alrededor una exitosa carrera musical. Un relato diametralmente alejado del glamour y los tópicos románticos del rock & roll, con estremecedoras y nada veladas historias de sexo, alcohol, trapicheos, peleas y, por supuesto, drogas en su versión más escatológica. Un volumen que, al mismo tiempo, sirve como retrato de primera mano (y con frecuencia igualmente sórdido) en torno a aquella escena grunge surgida en Seattle a finales de los ochenta y alargada durante toda la década de los noventa.

Al igual que sucede con la música del norteamericano, ‘Cantar hacia atrás y llorar’ (Contra, 22) es una afiladísima arma de doble filo, tan capaz de emocionar con una sensibilidad de otro mundo, como de estomagar hasta el nudo y rascar en hueso, sin compasión y con intensidad impertérrita. El mejor libro musical del año, en definitiva, sólo en pugna con ‘Un chaval del barrio’ (Contra, 22) de Bobby Gillespie de Primal Scream, publicado también por la desde hace tiempo imprescindible editorial Contra.

Puedes comprar el libro Mark Lanegan – Cantar hacia atrás y llorar (Contra) en la web de su editorial.