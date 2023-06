Entrevistamos a Luis Carrillo por ‘Puntos de Fuga’

Luis Carrillo ha publicado un nuevo disco llamado Puntos de Fuga. En él ha seleccionado sus mejores canciones, para revisarlas y regrabarlas en directo en diez estudios de la Comunidad Valenciana.

Entre los invitados que le acompaña se encuentran Chica Sobresalto (escucha «La Duda«), Santero y los Muchachos, Adriana Moragues y Marta Andrés. Además, el disco incluirá una versión de la reconocida artista catalana Judith Neddermann.

Hablamos con él sobre su nuevo paso.

«Lo que más me gusta de este oficio es poder llamar a compañeras y compañeros para que vengan a dejar su granito de arena en lo que hago»

Echando la vista atrás y recordando ‘La Casa del Aire’ (2016), cómo ves tu evolución como músico en estos años?

Ha sido un proceso orgánico y natural. Desde ese primer disco en 2016 a mi último trabajo en 2023 he aprendido mucho; he entendido poco a poco como hacer y como no hacer ciertas cosas. Al fin y al cabo, ya son cuatro discos.

El otro día me dijeron que tenía mucha discografía para ser tan joven; pero claro, empecé en esto muy pronto y al final, es un proceso normal.

Has tenido la suerte de tener buenas compañías desde tus comienzos. ¿Con qué consejo te quedas que hayas aplicado?

Puede sonar un poco a tópico, pero me quedo con el consejo que me dio Mikel Erentxun en el primer disco: “Haz lo que más te guste y te emocione”. Con el tiempo he ido entendiendo cada vez más esas palabras. No por hacerlo así vas a llegar más lejos o antes a tu objetivo, pero creo si no lo haces así, no tendrás una carrera de largo recorrido, y esto es una carrera de fondo. Hay que hacer las cosas con cariño e ilusión. Eso es lo que le llega a la gente.

¿Cómo describirías la propuesta musical de tu nuevo disco, «Puntos de Fuga»?

Arriesgada y preciosa. Es un disco de 10 canciones en directo grabadas en 10 estudios diferentes. Todo ello recogido en vídeo y algunas de ellas con colaboraciones.

Es el disco que siempre quise hacer. Ojalá la gente que lo escuche sienta un poco de esa energía.

Cada canción de «Puntos de Fuga» fue grabada en un estudio diferente. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión y cómo afectó al resultado final?

Me gustaba la idea de hacer lo más tradicional a la hora de grabar un disco en directo, y al mismo tiempo mezclarlo con lo más anti tradicional, que era individualizar cada canción y darle un carácter único al grabar cada una en un lugar distinto.

Me encanta que cada tema tenga un aire y una sensación distinta. No trabajamos nunca con el mismo mezclador o el mismo ingeniero; cada estudio se encargaba de su canción y esa vibra se nota y se escucha.

«En las presentaciones del disco, la gente va a encontrarse un show donde prima la emoción y la conexión»

Este álbum fue grabado en directo y cuenta con importantes colaboraciones. ¿Cómo influyó esta dinámica en el proceso creativo?

Lo que más me gusta de este oficio es poder llamar a compañeras y compañeros para que vengan a dejar su granito de arena en lo que hago.

El reconocimiento de mis compañeras de oficio me ayuda a pensar que lo que hago está bien y me da la fuerza y la ilusión para poder seguir adelante.

Me encanta cuando tienes que modelar y cambiar un poco la dinámica de la canción para que se acerque a la onda de la persona que vino a colaborar. Todas esas transformaciones y movimientos enriquecen el resultado final.

¿Qué destacarías de cada una de las colaboraciones y su aportación?

Chica Sobresalto es la persona más buena y más dulce que me he encontrado en el mundo de la música. Cuando me dijo que vendría a cantar conmigo me moría de la ilusión.

Santero y los Muchachos son mi grupo favorito. Me encantó la onda de “Santerizar” mi canción La Manzana para acercarla más a su sonido. Eso es la mágia de la música.

Adriana Moragues es la productora de mi anterior disco y mi ex compañera de piso en Madrid. La canción la hicimos a medias, y tenía que venirse a cantarla.

Marta Andrés es mi mejor amiga en el mundo musical. La considero de mi familia.

¿Hay algún artista con el que sueñes colaborar en el futuro?

Siempre lo digo. Me encantaría poder cantar algún día con Manolo García. Por culpa de esta persona soy músico, y ojalá algún día poder contárselo y poder compartir juntos.

Cada canción del disco representa un estado emocional. ¿Podrías compartir con nosotros cuál es tu canción favorita y por qué?

Eso es como elegir entre papá y mamá. Pero si me tengo que quedar con una, sería con «La Duda», junto a Chica Sobresalto. Me encanta ese punto medio que tiene entre Bolero y Bossa Nova sexy mientras te está contando una situación de inseguridad y vulnerabilidad.

«Puntos de Fuga» aborda las emociones del amor disperso. ¿Qué te inspiró para explorar este tema en particular?

Me inspiró el hecho de que siempre se tiende a hablar de estos temas desde el prisma más romántico; pero no es tan usual hablarlo desde una visión más prematura y explicita del asunto.

Es posible que, esa persona que te acabas de encontrar en un bar de Madrid a las 2 de la mañana se convierta en algo muy importante para ti y podáis llegar a tener una relación de largo recorrido. Pero cuando os acabáis de conocer, lo que más ganas te inspira es iros a casa juntos. Y cuanto antes, mejor.

La canción «Raíces» habla de la libertad y de romper con lo preestablecido. ¿Cómo conectas personalmente con esta temática en tu vida y música?

Esta canción es la que más me representa y más habla de mí de toda mi discografía. La libertad, el poder ir donde quieras, con quien quieras y sin hacerle daño a nadie, creo que es lo más importante. Cada vez intento acercarme más a este tipo de mentalidad.

¿Cuál consideras que es el punto fuerte de tus presentaciones en vivo y cómo crees que esto se refleja en el álbum?

No hay nada que emocione más que el directo. En las presentaciones del disco, la gente va a encontrarse un show donde prima la emoción y la conexión.

Me gusta intentar que el concierto no sea solo mío, sino de toda la gente que viene a verme.

Unos serán más íntimos, y otros se enfocan más a la adrenalina de la banda; pero el impacto emocional es el mismo. Para mí, es lo más importante.

Escucha Puntos de Fuga de Luis Carrillo