Entrevista a Jimena Amarillo por ‘La pena no es cómoda’

Jimena Amarillo se da a conocer durante el confinamiento. Desde hits como “Cafeliko” o “Cuando ya no me quieras”, la artista avanza desde el desamor más dramático posible hasta un golpe en la mesa, para reordenar nuestros sentimientos y animarnos con ritmos más potentes a que dejemos de lado, según ella, esa pena tan incomoda.

“Yo nunca pienso en hacer algo de antemano”

Hablemos primero de tu proyecto artístico. Jimena amarillo nace como en 2019, 2020, ¿no?

Sí, bueno, a ver… En muchas entrevistas aparece “cantante que ha salido de la pandemia”. Mentira, mentira. Yo llevo siendo un coñazo toda mi vida, lo que pasa es que se dio más a conocer mi nombre después de pandemia, pero yo hacía lo mismo.

Sí, he visto que tocabas el violín desde pequeña, ¿puede ser?

Sí, desde los 5 años.

O sea, que llevas haciendo música prácticamente toda tu vida.

Total

El proyecto artístico como tal de Jimena amarillo, aunque tú como persona, lleves haciendo música desde que naciste; sí que se dió conocer como ya me has dicho a raíz de pandemia por las canciones melancólicas, un poco tristes por la situación que teníamos. Quería preguntarte qué ha cambiado desde ese momento que das el boom y que te conocen como cantante y artista de pandemia, como tú bien has dicho, hasta ahora 2023

No me identifico con el término cantante de pandemia, porque yo realmente empecé a escribir canciones mucho antes. O sea, para mí la pandemia simplemente fue tener más tiempo. Pero, no escribía a raíz de cómo me sentía en la pandemia. De hecho, las primeras canciones escritas están desde antes de la pandemia. Aunque eso me ayudó a que, como la gente se aburría, se metía más en mis canciones y me salió bien, la verdad. Tuve suerte, pero no ha cambiado nada. Eso es por lo que estoy contenta, he sacado mi segundo disco y no ha cambiado nada absolutamente de mi forma de escribir y de pensar, entonces creo que eso es chulo porque no me he vuelto una loca ni he querido hacer novedades de estas que te fuerzas y dices “Ay, quiero hacer algo nuevo, un Motomami”. No, simplemente he seguido haciendo lo que me surgía con el paso del tiempo.

En cuanto a estilo artístico, en cuanto a tu proceso de composición, producción, sigue siendo similar o igual, quizás por las influencias que tengas, ¿Qué música escucha Jimena Amarillo?

Yo de todo, sobre todo indie americano. Me ha dado por un grupo, por ejemplo, que se llama Inner Wave, que utiliza muchos sintes, y a mí eso me abrió como un campo a experimentar con el sonido. Pero sí, yo escucho el indie americano este de niñatos y mucho reggaeton también, y luego Silvia Pérez Cruz, que es mi cantante favorita. Entonces ya te digo, tengo la cabeza como un bombo y todo pues se resuelve en un disco rarísimo.

Además, que todo el disco está producido por ti

Una loca, ¿eh?

Totalmente, aparece tu nombre en los créditos de absolutamente todos los lados.

Hay dos temas que fueron junto a dos amigos, pero vaya, que fue junto a ellos no fueron ellos. Sí, una loca, me he vuelto loca.

Te quería preguntar por el proceso, ¿Qué tal? ¿Cómo lo has llevado?

Pues lo digo siempre. Yo pensaba que era súper fácil, pero en el momento de acabarlo me entró así como una taquicardia y dije “Dios, Santo Bendito”, porque encima yo y las tecnologías nos llevamos fatal, entonces imagínate tú tener el poder de todas tus pistas del disco y tener que pasarlas una a una, crear carpetas y mierdas. En ese momento dije “no puedo, no puedo, me supera, me supera, me supera”, me dio casi un ataque y ya está.

Pero todo se resolvió. Lo pienso y digo, “no puedo depender yo de que alguien me pase algo de la mezcla, de este, de no sé qué”. No, que no. Este disco no era para eso, yo ahora igual sí que quiero experimentar con gente, porque ya está bien en plan de “tú, tú, tú”. Nena, relájate. Pero era para decir lo he producido yo y esto es lo que hay y ahora ya, otra cosa

Pero sí, me costó lo suyo. Al hacerlo, yo encontraba todos los sonidos que yo quería, pero es más el tenerlo tú todo y tener la responsabilidad, a mí me cagaba viva.

Sí, porque si encima me dices que la tecnología te cuesta lo tuyo, ¿cómo fue tu paso de probar un software de audio, probar a meter un instrumento, probar como funciona eso?

Total, yo es que tenía un iPad y empecé con el Garage Band, como empiezan todos, ¿no? Empecé bicheando ahí entonces, como empecé hace tanto tiempo, pues yo el ridículo ya lo hice y me encanta verlo porque, imagínate si empiezo a hacer el ridículo ahora, pues no toca. Entonces pues ahora me salen bien las cosas, pero porque empecé muy pronto y estudié también, por ejemplo este año, unos meses de producción de Ableton, que era el programa que me descargué. Me sirvió, sigo siendo una lerda, sí, pero con un poco más de conocimiento.

No has querido co-producir canciones. No es que no haya ningún featuring, si no que tampoco hay ninguna co-producción en el disco, aunque quizás sí una intención en un futuro. ¿Alguien en el panorama española que digas “ojalá colaborar con…”?

Pues es que yo siempre que me preguntan esto, no doy respuesta, porque no lo hay. Es que no soy yo muy de colaboraciones, si surge de repente algo… Yo siempre digo que, si yo hago una colaboración, va a ser para no dejar indiferente a nadie, rollo para que la gente diga “qué coño hace esta con esta persona”. No tengo yo claro quien será, pero vaya, que no será una cosa normalita, creo yo, pretendo.

Además, que sea tan individual o sea que todo el trabajo haya sido por una única persona, tiene que ser complicado, ya no sobre la producción y la composición, sino en la promoción. ¿Cuál es tu opinión respecto a la promoción actual? Es decir, esto que estamos haciendo ahora mismo, la entrevista y bueno, subir tik toks, redes sociales y tal.

Mira, mira, gracias por preguntármelo, porque es un tema que estoy… Mira, mira, mira, que me entran fuegos por dentro de mi persona. Es que hoy me has pillado nerviosa porque estaba haciendo justo una cosa de un programa que hago yo en Radio 3, y pues, se me ha quedado el ordenador sin espacio, y he empezado a pegar golpes en toda la habitación y ya me has llamado.

Pues sí, me pone negra, o sea, estoy muy contenta, buah es que estoy loca, espérate que me explique. Nunca en mi vida había hecho tanta promo seguida ni había salido en tantos medios y mi jeta por todas partes. Entonces, estoy un poco agobiada, o sea, es como que es súper positivo para alguien, pero como nunca había hecho tantísima ni se me había visto por tantos sitios estoy de decir “para ya”. Pero bueno, lo llevo lo mejor que puedo, sí.

Porque tienes que hacer la estrategia tú sola, te piden a ti todo, porque es tu cara la que tiene que salir en todos lados.

No, hombre, me empiezan a mí a decir que haga bailecitos en Tik Tok, y ya te digo yo que bailecitos no hago. Pero es que encima también como lo quiero hacer todo yo, porque al final, yo quiero llevar mi estética, quiero llevar mi perfil, quiero llevarlo todo, pues yo hago la promo. Menos mal que me salen las cosas del culo y tengo muchas ideas porque si no yo me vuelvo loca.

El disco: La pena no es cómoda, ¿Por qué ese nombre?

Porque cuando saqué, “Como decirte mi amor”, como que Jimena Amarillo era una cantante lesbiana que solo hacía canciones tristes para lesbianas tristes, entonces yo dije, “joder ya está bien, chicas, vamos a animarnos un poco”. Este disco justo surgió en un momento en el que yo estaba pues bien y enamorada. El primer disco surgió en un momento en el que yo estaba mal y desenamorada. Siguen siendo canciones tristes e intensas, pero en este, mi pensamiento fue más en plan “tío, la pena no es cómoda, vamos a animarnos un poquito porque aquí hay que venirse un poco arriba”

El sonido del disco es menos calmado, en general un poco más activo

Total, ¿eh? Me he venido arriba

Sí sí, animación máxima

¿Pero a ti te ha gustado o no?

Qué fuerte que me lo preguntes a mí. A mí sí.

Yo qué sé

Yo te empecé a escuchar por ‘Cafeliko‘, como todo el mundo.

Qué risa, ya no la soporto

Bueno, lo que te estaba diciendo, el sonido del disco en general es más activo que en “Cómo decirte, mi amor”. ¿Es una decisión premeditada este cambio de sonido? ¿Simplemente te ha apetecido hacer esto ahora? ¿Puede que vuelva el antiguo sonido de Cafeliko o ya jamás de los jamases?

Pues yo es que nunca hago las cosas pensando en que estoy haciendo un proyecto, ha sido como me han ido saliendo. Por ejemplo, también tiene mucho que ver que empezamos a tocar en directo, pero no quise caer en el tópico de hacer un álbum para tocar en directo. Es verdad que esto le da un poco más fuerza, pero también porque mi conocimiento respecto a la producción se ha elevado.

Yo creo que el disco viene dado de que he aprendido a utilizar sonidos más chulos y que he aprendido a tocar en directo. Pero, no sé, es que tampoco considero que yo tenga un sonido fijo, porque mi primer disco tiene en común que todas las canciones tienen pocas pistas, pero también cada una es de su padre y de su madre. Entonces es como me va viniendo. Yo nunca pienso en hacer algo de antemano.

¿Y qué tal la puesta en directo? ¿Qué tal ahora llevar todo en directo y encima siendo un disco producido enteramente por ti, tienes que llevar todo, vas a llevar músicos?

Súper bien, pues ahora me he apoderado del concepto “tías que hacen cosas”. Somos 3 tías en el escenario, así que vamos rotando de instrumentos, por ejemplo, la que antes era mi batería, también es bajista y toca la guitarra en directo. Mi corista no tenía ni puta idea del bajo, le hice que tocara el bajo. Entonces es como “vale, tías, nosotras podemos, somos 3, vamos a llenar el escenario de puta madre, no necesitamos a un grupo de 10 hombres detrás tocándome las trompetas”. Sin yo mencionar ningún grupo.

Sí, algo así como muy divertido, es entre fiesta y concierto. Sí que es verdad que me fijo ahora más en el sonido, habiéndolo producido yo, y el último concierto que dimos, que fue la primera vez que tocamos en directo, salió muy bien y una chica me dijo que se lo había creído, entonces genial.

O sea, que no te da la ansiedad de pensar que esté todo bien, que esta persona toque exactamente lo que he compuesto yo, que lo haga exactamente igual.

Es que como son tan buenas, no me preocupa, yo he tenido una suerte que la flipas, entonces no estoy nerviosa por ello, encima ensayamos como cerdas todos los días.

Te quería hablar también sobre la portada del disco, he buscado información y tampoco me salía mucha información sobre sobre ella.

Total. Pues que me ha dado por pintar cuadros también, artista multidisciplinar, la Jimena lo hace todo, me he venido arribísima. Sí, me puse a pintar porque Madrid me dio ansiedad, te lo voy a resumir así, entonces me empecé a pintar cuadros y el primero que salió bien pensé “¡pues ya tengo portada del disco!”. De ahí fui haciendo más también para lo de dentro del vinilo y eso

Llamas a la discográfica y dices “esta va a ser la portada, este cuadro que he pintado yo”

Total. Yo dije, “mira, estoy pintando cuadros, esto es lo que hay”. De hecho, voy a sacar el cartel de fechas, que también es un cuadro hecho por mí, una tía que no para.

¿Haces tantas cosas en general por no pensar en nada?

No sé porque es, yo no me puedo estar quieta, creo que he llegado a esa conclusión de que no puedo estar sin hacer nada. De hecho, es que lo pensé, también está bien darle trabajo a otra gente, no estoy diciendo de no hacerlo, pero si yo quiero lo que yo puedo hacer, ¿porque no lo hago yo? Si me sale gratis, coño. Bueno gratis tampoco, porque cuesta bastantes ataques de ansiedad

Para terminar, tus temas exactamente son amor, desamor, dramas, bollo, dramas. Quiero saber tu opinión de personas, no de artista. Cuando tú escuchas esas canciones de antes, las tienes que tocar en un escenario de decir, “uf, yo esto lo escribí sobre no sé quién”

Claro, mira, es que me he pasado ya dos veces, voy a sacar un disco y acabo de dejarlo con mi pareja. El primer disco que saqué también lo dejé con mi pareja nada más sacarlo. Es como que me meto en tantos líos lésbicos que ya que es que me salen las canciones del culo. Pero sí, por ejemplo, ahora cantando estas canciones de este disco, pues a mí me van a dar algo. En los últimos conciertos que yo cantaba aún el primer disco, ya me lo sabía de memoria y ni sentía ni padecía. O sea, eso era una fiesta, pero en esta sí que hace muy poco que yo escribí esto, hace muy poco que lo he dejado con la pareja de la que hablo y es como, Dios Santo. Sí, hay muchos sentimientos en el escenario, la verdad.

Es que si te han dejado solo cuando has sacado el disco, a lo mejor ya deberías de sacar discos para que ya no te volviesen a dejar

Total, me debería de callar un rato.

Escucha ‘La pena no es cómoda’ de Jimena Amarillo

Foto Jimena Amarillo: Paul Levitm